巴基斯坦向華採購8潛艇 料明年入列服役

【on.cc東網專訊】巴基斯坦海軍參謀長阿什拉夫（Naveed Ashraf）日前在內地官媒專訪時表示，首批中巴合作的漢果爾級常規潛艇預計於明年正式加入巴基斯坦海軍服役，相關項目進展順利，繼首艘漢果爾級潛艇去年4月下水，第二艘和第三艘今年較早前也在中國成功下水，標誌兩國海軍合作取得重要成果。

據報道，巴基斯坦2015年與中國簽訂採購8艘漢果爾級潛艇的合約，涉款約50億美元（約390億港元），其中前4艘由中國負責建造，後4艘則交由巴方組裝，以提升其技術能力。阿什拉夫指出，該潛艇項目大幅提升巴海軍的水下作戰能力，也通過技術轉讓和技能培訓，推動了卡拉奇造船廠和工程公司的能力建設，增強巴方自主研發與製造水平。對於中巴海軍裝備合作的另一重要成果054A/P型護衞艦，他形容為最先進的水面作戰艦艇之一，極大提升巴海軍在防空、反潛和海上監視等領域的作戰能力，在確保阿拉伯海北部及更廣泛的印度洋地區海上安全方面發揮關鍵作用。

阿什拉夫表示，現代海戰形態不斷演變，無人系統、人工智能以及電子戰等新興技術的重要性日益凸顯，巴海軍正重點關注這些領域，希望與中國拓展合作。他提到，「海洋衞士」系列演習體現中巴海軍合作的深度與成熟度，有效提升兩軍協同作戰能力和戰術配合水平，認為中巴海軍的夥伴關係在未來10年將進一步深化。

