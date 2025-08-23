巴基斯坦外長訪孟加拉

（法新社達卡23日電） 巴基斯坦外交部長達爾今天飛抵孟加拉，成為2012年以來到訪的最高階巴國官員。1971年東巴基斯坦獨立為孟加拉後，兩國一度尖銳敵對。隨著區域權力平衡轉變，雙方尋求重建關係。

伊斯蘭馬巴德表示，這趟訪問是「巴基斯坦與孟加拉關係的重大里程碑」。巴基斯坦外交部指出，達爾（Ishaq Dar）將會見孟加拉臨時領導人尤努斯（Muhammad Yunus）。

這兩個以穆斯林人口為主的國家明天可望簽署涵蓋貿易事務在內的多項協議。

分析家指出，與兩國接壤的印度將密切關注達爾此行。印度5月才與巴斯斯坦爆發4天戰鬥。

印度與孟加拉的關係則在去年8月轉淡，當時孟加拉人民起義終結前總理哈希納（Sheikh Hasina）的獨裁統治，她於是逃往印度。

美國分析家柯格曼（Michael Kugelman）指出：「孟加拉過去一直是印度在鄰近地區關係最緊密夥伴之一，現在卻跟印度的頭號敵人眉來眼去。」

巴基斯坦和孟加拉去年開始海上貿易，並在今年2月進一步展開政府間直接貿易。

巴基斯坦商務部長卡邁爾汗（Jam Kamal Khan）21日才來到孟加拉首都達卡（Dhaka）就產業合作進行部長級會談，兩國軍事將領昨天則在巴基斯坦會晤。