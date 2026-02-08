巴基斯坦清真寺自殺式襲擊 造成 36 死 當局拘 4 人涉「伊斯蘭國」︱Yahoo

民眾在事件翌日為遇難者舉行葬禮，逾 2,000 人沿途致哀。(Photo by Aamir QURESHI / AFP via Getty Images )

【Yahoo新聞報道】巴基斯坦首都伊斯蘭堡一座什葉派清真寺早前發生自殺式炸彈襲擊，造成至少 36 人死亡、逾 170 人受傷。巴基斯坦內政部表示，當局已拘捕 4 名涉嫌與案件有關的人士，當中包括被指為幕後主腦的阿富汗籍男子，並與極端組織「伊斯蘭國」有關聯。

襲擊者曾在阿富汗受訓

綜合外媒報道，內政部長納克維（Mohsin Naqvi）表示，反恐部門及警方在多地展開突襲行動期間拘捕相關疑犯，其間一名反恐人員殉職，多人受傷。納克維稱，涉案主腦效忠「伊斯蘭國」，襲擊者曾在阿富汗受訓，並指有人向行動提供資金支持。

事件發生於 2 月 6 日，事發清真寺當時正進行周五禮拜，自殺式襲擊者在寺內引爆炸彈，造成嚴重死傷，「伊斯蘭國」其後宣稱策動襲擊。事件至今造成至少 36 人死亡，另有超過 170 人受傷，是伊斯蘭堡自 2008 年以來最致命的襲擊事件。

伊斯蘭堡主要道路加強保安，設立多個警察檢查站。 (Photo by Aamir QURESHI / AFP via Getty Images)

曾與現場保安槍戰

有目撃者形容，爆炸發生於首個叩拜儀式期間，威力極其猛烈，導致建築物屋頂碎片掉落及窗戶震碎，現場到處都是屍體。另一名禮拜者提到，襲擊者曾與現場保安槍戰，被擊中腿部後仍站起來跳上大門，隨即引爆炸藥。

民眾在事件翌日為遇難者舉行葬禮，逾 2,000 人沿途致哀，當局其後在伊斯蘭堡主要道路加強保安，設立多個警察檢查站。

巴基斯坦總理夏巴茲發聲明譴責襲擊，對死者表示深切哀悼，並強調會將幕後兇手繩之以法。聯合國秘書長古特雷斯亦發表聲明，強烈譴責針對平民及宗教場所的襲擊行為，重申支持巴基斯坦打擊恐怖主義。中國外交部表示，對事件造成重大人員傷亡深感震驚，強烈譴責襲擊，反對一切形式的恐怖主義。