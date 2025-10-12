巴基斯坦與阿富汗爆發激烈衝突 塔利班武裝襲擊多個據點 巴軍動用坦克等還擊︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】巴基斯坦與阿富汗邊境周六（11 日）晚爆發激烈衝突，塔利班武裝襲擊多個巴軍哨所，局勢急速升溫。事件發生前，巴基斯坦曾空襲喀布爾，被指引發塔利班報復行動。

綜合外媒報道，塔利班高層指責伊斯蘭堡對阿富汗領土發動空襲，並表示已奪取位於南部赫爾曼德省的兩個巴基斯坦邊防據點。巴方官員承認多地爆發交火，並表示已作出強力反擊，有政府官員稱「今晚塔利班在多個邊境地點開火，我方以炮擊回應，目標包括四處邊境據點。」該官員又指出，巴軍動用火炮、坦克及輕重武器還擊，強調「不會容忍任何阿富汗塔利班的侵略行為」。

兩國之間長達約 2,600 公里的「杜蘭線」邊境地形崎嶇，長年為安全衝突焦點。I(Photo by Hussain Ali/Anadolu Agency via Getty Images)

阿富汗首都早前發生多宗爆炸

本周四，阿富汗首都喀布爾及東南部地區分別發生多宗爆炸，塔利班掌控的國防部隨後指控巴基斯坦侵犯主權。

伊斯蘭堡方面未明確承認空襲，但呼籲阿富汗停止庇護「巴基斯坦塔利班」（TTP）。該組織自 2021 年以來被指殺害數百名巴軍士兵，並在阿富汗接受訓練，與塔利班理念相近。

分析料局勢很快降溫

伊斯蘭堡安全分析員 Imtiaz Gul 稱，這次衝突是兩國長期積怨的「必然結果」，特別是在巴方針對 TTP 目標採取軍事行動後，阿富汗政權仍拒絕採取實質措施對付該組織。南亞問題分析員 Michael Kugelman 認為，目前局勢雖然嚴峻，但可能很快降溫，「塔利班並無足夠實力與巴軍正面開戰，當報復行動平息民怨後，衝突或會逐漸減弱」。

兩國之間長達約 2,600 公里的「杜蘭線」邊境地形崎嶇，長年為安全衝突焦點。Imtiaz Gul 表示「巴基斯坦的耐性早已消耗殆盡，因此決定直接打擊 TTP 領導層，而塔利班如今則以報復為名回應。」