巴基斯坦與阿富汗衝突升高 指控印度挑起事端
（法新社喀布爾19日電） 巴基斯坦本月與阿富汗緊張情勢升高，爆發罕見流血衝突，巴基斯坦政府最近將矛頭指向宿敵印度，指控印方煽動阿富汗塔利班挑起事端。
印度與巴基斯坦為宿敵，兩國過去都是英屬印度的一部分，自1947年印巴分治以來，雙方多次交戰，互控對方在本國領土煽動武裝衝突，意圖造成不穩定局勢。
近幾個月以來，巴基斯坦當局心生警惕，注意到印度與阿富汗塔利班（Afghan Taliban）統治下的阿富汗越走越近，巴國與阿富汗的關係隨之急劇惡化。
與此同時，巴基斯坦境內恐怖攻擊激增，光是10月就有逾100名安全人員喪生。巴基斯坦一再指控，阿富汗塔利班庇護巴基斯坦塔利班運動（TTP）及其附屬組織。
本月稍早時，巴基斯坦西北部多地發生致命攻擊事件。武裝組織巴基斯坦塔利班（Pakistani Taliban）宣稱犯下這些襲擊。巴基斯坦與阿富汗邊界陷入槍林彈雨。
巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）近日控訴印度「煽動」阿富汗塔利班。巴基斯坦國防部長阿瑟夫（Khawaja Muhammad Asif）則指控阿富汗「充當印度的代理人」。
全美50州示威民眾走上街頭 反對川普強硬政策
（法新社華盛頓18日電） 全美50州今天出現大規模人潮上街抗議「無王」（No Kings）活動，民眾表達對美國總統川普強硬政策的不滿，共和黨則嘲諷這些集會為「仇美」示威。艾默（Tom Emmer）使用「仇美」一詞，並將參與者稱為民主黨的「恐怖分子派系」。法新社 ・ 9 小時前
特朗普經濟施政支持度崩跌！民調：通脹比停運更傷
根據《CNBC》周五 (17 日) 報導，美國總統川普在經濟議題上的支持度因政府關門與通膨壓力而下滑，最新《CNBC 全美經濟民調》(All-America Economic Survey) 顯示，美國民眾對就業、市場與物價前景的鉅亨網 ・ 1 天前
美軍打擊加勒比海運毒船兩人倖存 川普宣布將遣返母國
（法新社華盛頓18日電） 美國軍方日前在加勒比海擊沉一艘疑似載運毒品的船隻，導致船上兩人喪命，另外兩人則被美軍救起。自今年9月以來，美國已在加勒比海地區襲擊至少6艘船舶，造成至少29人身亡，部分船隻據稱是從委內瑞拉啟航。法新社 ・ 12 小時前
美國無王示威將再度登場
（法新社華盛頓17日電） 全美各地6月中舉行「無王」（No Kings）抗議活動後，從紐約到舊金山預估將有數以百萬計民眾明天再次上街，對總統川普（Donald Trump）的施政表達不滿。全美各地上次舉行「無王」抗議活動，是川普在他6月14日生日當天於華府舉行閱兵時，那些活動集結了約300個團體，也吸引許多民眾上街響應。法新社 ・ 1 天前
加薩民防機構：以色列軍方朝巴士開火 造成9死
（法新社加薩市18日電） 加薩民防機構今天表示，以色列軍方昨天朝一輛巴士開火，造成9人死亡。哈瑪斯轄下的加薩民防機構發言人巴薩爾（Mahmud Bassal）今天告訴法新社，以色列占領軍昨天在宰頓（Zeitun）地區以東襲擊一輛載有流離失所民眾的巴士後，民防隊員發現了9具屍體。法新社 ・ 22 小時前
中國官員據悉在美試圖緩解國際社會對稀土管制驟然升級的擔憂
【彭博】— 中國官員在華盛頓出訪期間，試圖緩解外界對其稀土管制措施突然升級的擔憂，在中美談判仍在推進之際，以安撫化解國際社會的強烈不滿。Bloomberg ・ 1 天前
鄭麗文當選國民黨主席
國民黨主席選舉由前立委鄭麗文當選。她是繼洪秀柱後，第二位以黨員直選方式產生的女性黨主席。鄭麗文宣示，「國民黨一定在我任內成為台灣第一大黨」，並在2028年完全執政、政黨輪替，完成兩岸和平、共榮共和的使命。國民黨主席選舉人數33.1145萬人，投票率39.46%。鄭麗文開票後一路領先，前副主席郝龍斌以35.85%得票率居次，第三至六名依序為立委羅智強、孫文學校總校長張亞中、彰化縣前縣長卓伯源及前國代蔡志弘。(BC)infocast ・ 9 小時前
「不要國王」抗議活動再起 反川普示威者席捲美國
Demonstrators participate in a “No Kings” protest in New York. 【彭博】-- 全美各地示威者涌上街頭反對總統唐納德·川普的政策議程，組織者稱所有50個州會發生多達2,700場「不要國王」抗議活動。周六的大規模示威與6月14日的「不要國王」抗議類似，當時川普在華盛頓舉行閱兵式慶祝美國陸軍成立250周年和自己的生日。組織者估計，6月的示威活動吸引到400萬至600萬人參加。示威者在紐約參加「不要國王」抗議活動。攝影師：Spencer Platt/Getty Images西歐也有人籌劃舉行抗議活動。美國政府已停擺18天，因參議院中的民主和共和黨人仍在延長醫療補貼問題上爭執不下，阻礙了重新開放政府的支出法案順利過關。抗議者意在公開反對川普派遣國民警衛隊進駐美國城市、突襲移民及削減民主黨支持的對外援助和國內項目。原文標題Protesters Oppose Trump Policies in ‘No Kings’ Events Across USMore stories like this are available on bloombBloomberg ・ 18 小時前
中國官員據報在美國安撫國際社會對稀土管制升級擔憂
中國加強限制稀土出口管制，《彭博》引述消息報道，中國官員在華盛頓出訪期間，試圖緩解外界對其稀土管制措施突然升級的擔憂，在中美談判仍在推進之際，以安撫化解國際社會的強烈不滿。知情人士表示，在本周國際貨幣基金組織(國基會/IMF)年會間隙的討論中，中方代表向全球與會人員表示，中國加強出口管制不會損害正常的貿易往來。官員們表示，中國尋求通過這一措施建立長效機制，此舉是為了回擊美國將出口管制擴大至受制裁企業子公司等挑釁之舉。報道指，中國官員在華盛頓會晤中傳達的訊息與商務部最近的公開聲明基本一致。商務部稱，中國的出口管制不是禁止出口，對符合規定的申請將予以許可。商務部長王文濤亦將近期中美貿易摩擦升級歸咎於美國在9月馬德里會談後採取的行動。中國財政部副部長廖岷本周在華盛頓與美國、英國、德國等至少7個國家、以及其他組織舉行雙邊會談，而人民銀行行長潘功勝與至少9個國家的官員舉行會晤。官方聲明指就經濟和金融環境交換了意見，但未有詳細說明會晤內容。(BC)infocast ・ 22 小時前
鄭麗文勝選後強調 台海絕不能爆軍事衝突
【on.cc東網專訊】國民黨主席選舉上周六（18日）完成投票，候選人鄭麗文以超過6.5萬票、50.15%的得票率當選。她勝選後強調，要在任內讓國民黨成為台灣第一大黨，並在2028年大選完全執政、政黨輪替，完成兩岸和平、共榮共和的使命。她又指，台海絕對不可發生軍事on.cc 東網 ・ 8 小時前
以色列強調拉法關卡維持關閉 直到人質遺體全數歸還
（法新社耶路撒冷18日電） 以色列總理尼坦雅胡辦公室今天強調，只有在巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯交出所有已故人質的遺體後，加薩走廊南部與埃及接壤的拉法關卡才會重新開放。今天稍早，巴勒斯坦駐開羅大使館宣布，位於加薩走廊（Gaza Strip）與埃及之間的拉法關卡將於本月20日重新開放，讓避居埃及的巴勒斯坦人返回加薩走廊。法新社 ・ 17 小時前
WTO總幹事示警：美中若持續脫鉤 全球GDP恐減7%
《路透》周五 (17 日) 報導，世界貿易組織 (WTO) 總幹事伊衛拉 (Ngozi Okonjo-Iweala) 警告，美中兩大經濟體若持續升高貿易衝突或進一步脫鉤，恐在長期內使全球經濟產出減少多達 7%。她呼籲雙方「立即降溫」，並鉅亨網 ・ 1 天前
何衛東等被開除黨籍軍籍 解放軍報:搞腐敗決不姑息
中共中央政治局委員、中央軍委副主席何衛東以及中央軍委委員苗華等9人，嚴重違紀違法被開除黨籍軍籍。《解放軍報》社論指，再次表明黨中央、中央軍委將反腐敗鬥爭進行到底的堅定決心，彰顯軍中絕不允許有腐敗分子藏身之地的鮮明態度，是黨和軍隊反腐敗鬥爭取得重大成果。社論指，9人身為黨和軍隊高級幹部，背棄初心使命、喪失黨性原則，信仰坍塌、忠誠失節，嚴重辜負黨中央、中央軍委的信任，嚴重破壞黨指揮槍原則和軍委主席負責制。文章表示，他們的腐敗問題是軍委前副主席郭伯雄、徐才厚流毒的發酵變異，這次深挖徹查表明，不管職務多高、權力多大，在黨紀國法面前一律平等，只要搞腐敗就決不姑息，形容沒有免罪「丹書鐵券」，沒有「鐵帽子王」。(BC)infocast ・ 23 小時前
境外間諜入住軍事碼頭附近民宿 偷拍軍艦動態
【on.cc東網專訊】國家安全部周六（18日）發表文章披露，有境外間諜人員入住某重要軍事碼頭附近的民宿後，長時間拍攝軍事碼頭內軍艦動態等敏感畫面，民宿店主察覺異常後向國家安全機關反映，成功偵破這宗境外間諜人員針對軍事目標的觀測搜情案件，維護軍事秘密安全。on.cc 東網 ・ 1 天前
特朗普確認兩周內將與習近平會面
《福克斯新聞》周五報道，美國總統特朗普確認，他將在兩周內與中國國家主席習近平會面。 特朗普在接受《Sunday Morning Futures》節目採訪時表示，與中國的合作進展非常順利，無法預知會發生什麼事，但將在兩星期內於南韓與習近平及其他人會面。但會另外安排與中國的會議。該節目是在亞太經濟合作(APEC)峰會前進行。APEC峰會將於10月31日至11月1日在南韓舉行。 針對兩國間持續的關稅爭議，特朗普表示，對中國徵收100%的關稅不可持續，但華盛頓必須與北京達成公平交易。(to/m)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
自民黨、日本維新會就聯合執政基本達成共識
日本多家媒體周六（18 日）報導，執政黨自由民主黨與主要在野黨之一的日本維新會已就聯合執政基本達成共識，預定 20 日簽署協議。鉅亨網 ・ 14 小時前
委內瑞拉總統馬杜洛遞橄欖枝 川普：他不敢惹美國
（法新社華盛頓17日電） 美國總統川普今天猛烈抨擊委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro），同時聲稱這位左翼強人已提出重大讓步，試圖緩和與華盛頓的緊張關係。一名白宮記者詢問委內瑞拉當局已提議緩和緊張關係的相關報導時，川普說：「你說得對，他已經什麼都願意給了。法新社 ・ 1 天前
阿富汗：巴基斯坦破壞停火 再次發動空襲釀10死
（法新社喀布爾17日電） 阿富汗官員向法新社透露，巴基斯坦今天晚間對阿富汗境內發動空襲，造成至少10人喪生，破壞了僅維持兩天的邊界停火。一名要求匿名的省立醫院官員告訴法新社，巴基斯坦空襲造成10名平民喪生，其中包括兩名兒童，另有12人受傷。法新社 ・ 1 天前
川普政府欲派國民兵進駐芝加哥遭駁 急上訴最高法院
（法新社華盛頓17日電） 美國總統川普政府今天請求最高法院解除下級法院禁止他在芝加哥（Chicago）部署國民兵（National Guard）的裁決，稱芝加哥的聯邦探員「被迫在暴民持續不斷的暴力威脅下執勤」。聯邦檢察總長索爾（John Sauer）今天在向最高法院提交的文件中聲稱，芝加哥的聯邦探員「被迫在暴民持續不斷的暴力威脅下執勤」。法新社 ・ 1 天前
尼坦雅胡：哈瑪斯未解除武裝 加薩戰爭難結束
（法新社加薩市18日電） 以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天警告，除非哈瑪斯（Hamas）解除武裝，讓加薩地區實現非軍事化，否則加薩戰爭不會結束。他說：「第2階段執行也包括解除哈瑪斯武裝，更準確地說，卸下哈瑪斯武裝，讓加薩走廊實現非軍事化。」法新社 ・ 9 小時前