巴基斯坦軍方邊境發動突襲 擊斃23名武裝分子
（法新社伊斯蘭馬巴德20日電） 巴基斯坦軍方今天表示，安全部隊在阿富汗邊界附近發動2起突襲行動，擊斃了23名武裝分子。軍方此舉距離首都伊斯蘭馬巴德上週發生造成12人喪生的自殺炸彈攻擊僅1週。
軍方在聲明中指出，遭擊斃的武裝分子隸屬於巴基斯坦塔利班運動（TTP）或其附屬團體，並指控宿敵印度為其背後支持者。
軍方表示，這波突襲行動發生在開柏普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）的庫藍（Kurram）地區，該區是跨境武裝活動的熱點，自2021年阿富汗塔利班重掌政權以來，情勢逐漸惡化。
軍方在聲明中強調：「巴基斯坦將持續全力掃蕩境內藉外國勢力撐腰的恐怖主義威脅。」
巴基斯坦指控阿富汗當局提供武裝團體庇護，特別是經常在巴基斯坦發動致命攻擊的巴基斯坦塔利班運動。近月來，巴國也加大對印度的指控力道，稱印度支持武裝組織。阿富汗和印度則雙雙否認相關指控。
上週伊斯蘭馬巴德一座法院外發生自殺炸彈案，造成12死，數十人受傷，巴基斯坦政府稱該攻擊是從阿富汗策劃。巴基斯坦塔利班運動旗下一分支已宣稱犯案。
巴基斯坦與阿富汗關係急遽惡化，兩國上月爆發跨境衝突，為多年來最嚴重的一次，雙方在為期1週的交火中超過70人喪生，邊界迄今仍關閉。
