巴基斯坦阿富汗和談破裂收場
（法新社伊斯蘭馬巴德9日電） 巴基斯坦今天表示，雖然和阿富汗的和平談判因致命暴力事件而告終，伊斯蘭馬巴德依然致力於進行「對話」，同時強調其安全疑慮仍未消除。
兩個南亞鄰國因跨境交火造成數十人喪生。雙方日前在土耳其伊斯坦堡會談，旨在鞏固10月19日在卡達達成的停火協議。
伊斯蘭馬巴德表示第3輪會談已於7日「結束」，首次承認新一輪談判告終。
巴基斯坦外交部在聲明中表示：「巴基斯坦仍然致力於透過對話解決雙邊分歧。然而，巴基斯坦最核心關切，也就是來自阿富汗的恐怖主義問題，必須被優先處理。」
伊斯蘭馬巴德指控喀布爾庇護好戰團體，特別是巴基斯坦塔利班運動（TTP），該組織經常宣稱在巴基斯坦發動致命攻擊。阿富汗塔利班（Taliban）當局則否認庇護該組織。
巴基斯坦外交部表示，塔利班政府未採取任何實際行動，並試圖推翻他們在第一輪談判中所作承諾。
阿富汗政府昨天表示，儘管最新一輪會談破裂，與巴基斯坦的停火協議仍將維持，並指責伊斯蘭馬巴德「不負責任、不合作」的作法。
塔利班政府發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）在社群媒體上寫道：「在討論期間，巴基斯坦方面嘗試將所有安全責任推給阿富汗政府，沒有展現出承擔阿富汗或其自身安全的意願。」
上個月的衝突已造成超過70人死亡、數百人受傷。雙方目前都揚言，若局勢失控必將重啟敵對行動。
