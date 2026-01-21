巴塞隆納郊區列車撞塌牆 釀1死4重傷

（法新社巴塞隆納20日電） 西班牙加泰隆尼亞自治區（Catalonia）消防部門表示，巴塞隆納（Barcelona）郊區一列通勤列車今天撞上坍塌墜落鐵軌的擋土牆，造成1人喪生、4人重傷。

西班牙南部安達魯西亞自治區（Andalusia）18日才發生高速鐵路列車相撞脫軌事故，造成42人死亡，超過120人受傷。

加泰隆尼亞自治區（Catalonia）消防部門發言人蓋亞多（Claudi Gallard）今天告訴媒體，這列開往巴塞隆納（Barcelona）的通勤列車撞上擋土牆瓦礫脫軌後有4人重傷，另有1人罹難，第一節車廂乘客傷勢最為嚴重。

緊急服務單位表示，他們向巴塞隆納郊區赫利達（Gelida）的事故現場派出20輛救護車，並在現場收治37人，大部分是輕傷。

負責加泰隆尼亞通勤列車營運的加泰隆尼亞近郊鐵路公司（Rodalies de Catalunya）證實罹難者是旗下員工。

西班牙鐵路基礎設施管理公司（Adif）表示，擋土牆倒塌是暴風雨造成，並說加泰隆尼亞通勤列車將繼續停駛。