巴士乘客投訴安全帶難扣 李耀培：要輕力拉出否則會鎖死(何嘉駿報道)

【Now新聞台】安全帶法例實施多天，有巴士乘客提到安全帶難扣。道路安全議會成員李耀培指，或者是乘客太大力拉令到安全帶鎖死。運輸署就表示，巴士公司會派大使到站頭加強宣傳教育。

新法例推出了幾日，不少巴士乘客一上車都自動自覺扣上安全帶，不過部分人帶有怨氣。

巴士乘客彭女士：「有些(安全帶)都很緊，我們本身都不是很夠力拉，是差點點。」

巴士乘客梁女士：「有些就很順，有些拉很久也不能拉出來。我們還好，有些長者很難拉，眼明手快的還好，但如果有一定年紀的，不停拉也不行是很辛苦。」

巴士乘客吳女士：「不斷拉也不能扣上，坦白說剛好碰上查車，這個責任由誰負呢？」

道路安全議會成員李耀培表示，部分情況未必是安全帶本身有問題，而是可能是乘客太過用力拉扯有關。

道路安全議會成員李耀培：「你一定要慢慢地拉，因為安全帶有一個伸縮的作用，如果你很大力拉的話，就會類似、模擬了你乘坐的車有撞擊的情況，安全帶就會即時拉緊或者是『索死』，所以未用過三點式安全帶的朋友，千萬不要很大力拉出安全帶，或者拉扯安全帶去遷就位置。」

運輸署就提到，巴士公司會派大使到不同巴士站頭，提醒和教導市民如何佩戴安全帶，初時都是宣傳教育為主。

對於有聲音建議短途線應該豁免戴，署方安全總監就說有難度。

運輸署安全總監李艷芳：「香港道路情況大家知道，我們其實有很多山、斜路，亦有很多巴士需要經過一些高速公路，就算一些比較短程巴士亦有機會行上較高速的高速公路，甚至乎是有窄路、多彎，所以審視香港基本情況與外國其實是有些不同，所以我們就看到有需要在香港的情況，所有路線巴士，無論在市區或新界都有需要加裝安全帶。」

運輸署又表示，已責成巴士公司要加強消毒和清潔安全帶，以及定期檢查安全帶是否正常運作，確保市民安全。

