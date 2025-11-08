vg9333mkmtvi.JPG

乘搭公共交通工具不設找贖，乘客應準備足夠的車費。不過，近日有網民目擊一名乘客與司機發生糾紛，該名乘客因「冇錢找」少付2.2元車費，被司機發現後仍然堅持自我。

網民在社交平台Threads分享經歷，指近日乘搭巴士，一名男乘客上車應付14.4元車費，卻只付12元，被司機叫停。該人理直氣壯地解釋「我身上得20蚊同12蚊，唔通入20蚊比你呀！」司機於是指「喂你唔夠錢又唔出聲，問題在於你自己唔夠錢，點解要公司為咗你蝕錢呢？而且你唔夠錢，你講聲，咪比你下次補番囉。」

以粗口辱罵司機

男乘客仍然堅持地指「我得12蚊，我唔會入20蚊，你唔使咁大聲講野呀」。司機回應指「我唔大聲，其他人點知發生咩事呀！你下次唔夠錢就出聲，下次補番啦」目擊者指看到男乘客行向座位時，仍然「攞尾彩咁講番句『痴X線』」。

廣告 廣告

「樓主」表示「我都聽到燥，個司機真係算係咁啦。你仲要覺得自己冇錯咁比少咗錢，就咁上咗車坐低。正常有腦的人都唔會咁做啦，司機EQ係非常高，一句粗口都冇」。另有網民留言「如果個司機執正嚟做，可以請佢落車。人地俾咗人情，仲要被人鬧」。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/巴士乘客為慳錢少付2.2車費-被司機發現反以粗口辱罵/616406?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral