WhatsApp Image 2026-01-07 at 17.10.36.jpeg

巴士、私家小巴、貨車等車輛乘客本月25日起須佩戴安全帶，有市民反問巴士企位更危險，為何不增設安全帶。九巴傳訊及公共事務部主管簡學悕今早(9日)在電台節目稱，巴士企位安裝安全帶不可行，但九巴所有巴士現已有連續性扶手，呼籲乘客全程握著且企定，不要在行車期間走動。

簡學悕又指，根據以往經驗，天氣凍時巴士上跌倒意外會較多，可能與乘客穿著臃腫、貪暖雙手插袋或歲晚手拎年貨有關，因此更要注意安全。他又指，目前全數約4,300輛巴士車隊的上層車頭、下層車尾等指定座位均配備安全帶，其中逾2,500輛巴士全車或上層所有座位都有設置。為配合推行新規例，九巴已提供內部指引，如有乘客舉報其他座位上的乘客未有佩戴安全帶，車長會使用車廂廣播系統提醒。如發現安全帶未能正常操作，車長會先建議乘客改坐其他座位，並作出紀錄和通知公司跟進。

廣告 廣告

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/巴士企位裝安全帶不可行-九巴稱有連續性扶手籲時刻握/634770?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral