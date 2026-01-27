巴士安全帶新例｜輪椅客扣安全帶需協助 53歲男子不滿被阻時間爭執 涉普通襲擊被捕｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】巴士強制戴安全帶新例周日（25日）起實施，天馬苑有乘客今（27 日）搭巴士時疑不滿另一輪椅乘客需時扣安全帶，雙方口角後繼而動武。事件中一名53歲男子涉普通襲擊被捕。

警方上上約 11 時 35 分接報，一名67歲坐輪椅男子於龍翔道天馬苑巴士站登上一輛九巴38號往平田方向巴士，由車長協助扣上安全帶。據了解，輪椅乘客不願意安全帶橫跨身體扣著，司機需作出解釋，拖延了一段時間，期間一名53歲男乘客疑因此事阻礙上班時間，不滿輪椅乘客扣安全帶太慢。

二人發生爭執，輪椅乘客頭部被手機擊到，頭部感痛楚，清醒送院治理。53歲男子報稱清潔工人，涉嫌「普通襲擊」被捕。

強制公共交通工具及商用車座位乘客佩戴安全帶的新法例1 月 25 日起正式生效，乘客坐巴士時若座位設有安全帶，必須強制佩戴，否則即屬違法，最高可被罰款5,000元及監禁3個月。

行政長官李家超今早在行會前見記者時表示，明白新措施會帶來行為的改變，初時會有不便，但強調措施目的在於保障乘客生命安全。李家超指，法例生效初期會以教育、勸喻及培養習慣為目標，強調執法時會兼顧法理情。