獨立書店推薦賞︱區家麟頒獎：而家要一個台幾咁艱難
巴士安全帶鎖扣疑攝錫紙 乘客被卡住需消防員解除 城巴報警：疑蓄意破壞︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】政府強制巴士乘客戴安全帶後，繼有人涉剪斷安全帶，今有乘客被安全帶卡住，需消防員到場處理。事發今天（29日）早上，40歲男乘客正乘搭開往蘇屋邨方向的795X城巴，在長沙灣道一巴士站準備下車之際，發現安全帶卡住無法鬆綁，須出動消防員協助。
城巴周五（30 日）回覆《Yahoo 新聞》指，高度關注 1月29日發生的安全帶事件，經檢查涉事安全帶後，發現鎖扣內部被一張錫紙阻礙正常運作，正循有人蓄意破壞安全帶方向調查，公司已經報警處理。城巴正配合警方調查。
據報指，警方今（30日）早 9 時多接獲城巴報案，案件暫列作「求警協助」。
運輸署：要求城巴提交報告
運輸署表示，非常關注事件，已要求城巴提交報告、嚴肅跟進，重申一直密切留意新規定的實施情況，會仔細聆聽乘客意見，亦已清晰要求巴士公司做好日常檢查、清潔和維護，確保安全帶安裝妥當及運作正常。
乘客不適送院
據了解，事發時44歲男司機報警求助，警方、消防及救護員到場，最終由消防員協助除解安全帶；司機停車協助期間曾關掉冷氣，導致乘客感到不適，鬆綁後被送往明愛醫院治理。
城巴：深度檢查1700架巴士安全帶
城巴周四（29 日）表示，當時車長接獲乘客報告後，隨即按照指引，安全巴士停靠最接近的長沙灣昌華街巴士站，並向車務控制中報告事件。城巴高度關注今次事件，「今日下午進一步檢查涉事安全帶後，發現鎖扣內部被一張錫紙阻礙正常運作，正循有人蓄意破壞安全帶方向調查，公司將報警處理」。
城巴續指，為配合新規定，正深度檢查全車隊逾1700輛巴士每條安全帶，目標短期內完成。公司也將安全帶性能的各項測試項目，納入每月例行檢查。
其他人也在看
巴士戴安全帶規例實施 女乘客寧坐樓梯指逼不得已
巴士上佩戴安全帶的規例已實施，眾多乘客表示不便。有乘客近日拍攝到一名女乘客坐在巴士梯級上，指是逼不得已。乘客不得阻塞樓梯網民前日在社交平台Threads上載相片，指「大人大姐，同佢講不要在這個位置坐，佢仲話係迫不得已喎！真係……」在該女子的背後正有一張貼紙，提醒乘客上層及樓梯不准站立。而根據九巴乘客須知，乘客登車後應行入車廂內部，嚴禁阻塞樓梯及閘門通道。am730 ・ 20 小時前
巴士強制戴安全帶｜陳美寶：聽到社會意見 會盡快改善鬆緊及清潔(鄔卓然報道)
【Now新聞台】就強制巴士乘客佩戴安全帶，運輸及物流局局長陳美寶表示聽到社會的意見，會盡快改善安全帶的鬆緊及清潔程度等。 強制巴士乘客佩戴安全帶新規定實施後，不少乘客都投訴安全帶過緊、骯髒、上落車麻煩等。運輸及物流局局長陳美寶稱，明白市民要時間適應，運輸署及專營巴士公司要加強宣傳教育。運輸及物流局局長陳美寶：「有市民提到，可能他們在坐的時間、站立時或準備上落車，面對的一些不方便或不適應，正正是我們現時會多聽意見，希望盡量在裝置、清潔、使用時的方便及便利程度，盡量盡快跟進及改善，亦有助市民能夠盡快適應。以往我們在的士或小巴推行時，其實都有看到可能市民表達一些使用情況，其實我們很希望大家一起適應這件事及把它做好。」被問到企位沒有安全帶是否更危險，陳美寶說，企位本身都有配套確保安全。陳美寶：「在巴士站立的地面是加設了一些防滑地面，亦有提供防滑欄杆及加長欄杆，佩戴安全帶作為其中一個加強乘客保障自身安全的討論，其實不是新的，是醞釀及討論多年，亦每次在意外發生後，社會的關注都是期望政府盡快落實有關措施。」對於特首李家超早前稱，新規定是因應2018年大埔巴士翻側意外獨立委員會的建議而設，但當年報告並now.com 新聞 ・ 1 天前
巴士乘客投訴安全帶難扣 李耀培：要輕力拉出否則會鎖死(何嘉駿報道)
【Now新聞台】安全帶法例實施多天，有巴士乘客提到安全帶難扣。道路安全議會成員李耀培指，或者是乘客太大力拉令到安全帶鎖死。運輸署就表示，巴士公司會派大使到站頭加強宣傳教育。 新法例推出了幾日，不少巴士乘客一上車都自動自覺扣上安全帶，不過部分人帶有怨氣。巴士乘客彭女士：「有些(安全帶)都很緊，我們本身都不是很夠力拉，是差點點。」巴士乘客梁女士：「有些就很順，有些拉很久也不能拉出來。我們還好，有些長者很難拉，眼明手快的還好，但如果有一定年紀的，不停拉也不行是很辛苦。」巴士乘客吳女士：「不斷拉也不能扣上，坦白說剛好碰上查車，這個責任由誰負呢？」道路安全議會成員李耀培表示，部分情況未必是安全帶本身有問題，而是可能是乘客太過用力拉扯有關。道路安全議會成員李耀培：「你一定要慢慢地拉，因為安全帶有一個伸縮的作用，如果你很大力拉的話，就會類似、模擬了你乘坐的車有撞擊的情況，安全帶就會即時拉緊或者是『索死』，所以未用過三點式安全帶的朋友，千萬不要很大力拉出安全帶，或者拉扯安全帶去遷就位置。」運輸署就提到，巴士公司會派大使到不同巴士站頭，提醒和教導市民如何佩戴安全帶，初時都是宣傳教育為主。對於有聲音建議短now.com 新聞 ・ 1 天前
巴士安全帶｜運輸署：宣傳大使不會執法 檢討報告委員稱當時未強制佩戴：裝晒先可以揀用唔用｜Yahoo
巴士強制戴安全帶新例今日（29 日）實施第五日。運輸署安全總監李艷芳在電台節目表示，巴士乘客佩戴安全帶能夠保障大家安全，未來一段時間仍然會著重宣傳和教育，會派大使在巴士總站向乘客宣傳，但他們不會負責執法，又指會持續檢視狀況，有需要時會延長「首階段」的時間。對於昨日九巴 86K 線一架巴士的安全帶被剪爛，李艷芳提醒市民應該時刻守法。至於香港專營巴士服務獨立檢討委員會委員羅康錦就在同一節目指，當年報告的改善建議並非只聚焦安全帶，當時的目標亦只是朝向讓所有巴士都安裝安全帶，未達到強制所有乘客佩戴的一步。羅康錦認為，如果巴士有安裝安全帶，安全起見乘客應該佩戴。Yahoo新聞 ・ 1 天前
安全帶鎖扣疑攝錫紙城巴將報警｜黑石傳斟入主新世界確認獲接洽｜杜汶澤自揭田蕊妮父母當年反對兩人拍拖｜1 月 30 日・Yahoo 早報
政府強制巴士乘客戴安全帶後，繼有人涉剪斷安全帶，昨（29 日）有乘客被安全帶卡住，需消防員到場處理。事發昨早，40 歲男乘客正乘搭開往蘇屋邨方向的 795X 城巴，在長沙灣道一巴士站準備下車之際，發現安全帶卡住無法鬆綁，須出動消防員協助。城巴事後發現，該鎖扣內部被一張錫紙阻礙正常運作，疑有人蓄意破壞，將報警處理。運輸署表示，非常關注事件，已要求城巴提交報告、嚴肅跟進。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
795X乘客戴安全帶被困45分鐘 城巴指錫紙阻礙運作報警處理
【Now新聞台】一名城巴乘客下車時無法解開安全帶被困，需由消防救出送院治理。城巴發現鎖扣被錫紙，阻礙正常運作，疑有人蓄意破壞安全帶，將報警處理。 涉事40歲巴士乘客報稱被困期間巴士無冷氣，感到頭暈不適，要由救護車送往明愛醫院。早上約10時，他乘坐城巴795X路線，守法扣上安全帶，去到長沙灣準備下車時發現無法解開安全帶，於是向車長求救，車長將巴士停下並報警。消防出動16名消防員協助乘客脫險。#要聞now.com 新聞 ・ 19 小時前
巴士安全帶｜法例原文指強制乘客佩戴安排 只適用於 1.25 起新登記巴士 江玉歡冀政府清楚解說｜Yahoo
巴士強制乘客戴安全帶新例今日（30 日）實施第六日。政府過往多次強調，包括在政府新聞公報中指出，巴士不論是否新登記，司機和座位乘客均須佩戴安全帶，不過前立法會議員江玉歡昨日（29 日）就在社交平台發文，表示翻查了相關法律原文，指巴士乘客強制佩戴安全帶的規定，只是適用於 2026 年 1 月 25 日或該日之後首次登記的巴士；換言之，如果在前述該日之前已經首次登記的巴士有配備安全帶，乘客可自由選擇是否佩戴，亦不會因為無佩戴而負上刑責受罰。江玉歡表示，希望政府能解說清楚條文。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
男子為讀醫不惜斬斷腳 圖以殘障名額入學(有片)
為實現夢想作出犧牲是在所難免，但為達到目的而自殘則可能成為悲劇。印度一名24歲男子，因為兩度考醫學院失敗，竟做出驚人之舉，自行斬斷腳踝，試圖以殘障身份申請醫學院名額，其極端行為不僅震驚當地社會，亦引發大眾的廣泛討論。綜合報道，24歲男子Suraj Bhaskar夢想成為醫生，並希望藉此讓家人為他感到驕傲，但在連續兩次考試都未能通過印度國家醫學入學考試(NEET)後，竟然想出極端做法，斬斷自己的一只腳。他入院後向警方聲稱受到暴力襲擊，但經調查後，他的供詞被發現存在諸多矛盾之處，例如醫療報告顯示，Suraj的腳部傷口乾淨及非常整齊，很可能是用機器切斷，暴力襲擊造成的可能性很低；在案發現場農地發現殘留麻醉藥的注射器。am730 ・ 1 天前
九巴86K被剪爛 2 條安全帶 暫列作刑事毁壞 警方跟進調查 九巴：不會姑息蓄意破壞行為｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】巴士強制戴安全帶新例周日（25日）起實施，馬鞍山錦英苑巴士總站今（28 日）有巴士疑被剪爛安全帶，案件暫時列作刑事毁壞，警方正調查。Yahoo新聞 ・ 1 天前
西貢鹹田灣發現鯨魚屍體 死因仍有待調查(張曼琳報道)
【Now新聞台】西貢鹹田灣發現一具鯨魚屍體。香港海豚保育學會確認其品種為鬚鯨，不屬本港海域常見的鯨魚，死因仍有待調查。 網上片段可見，鯨屍擱淺在海灘上，表面已嚴重腐爛，附近村民早上發現後報警。目擊者秦先生：「昨晚很大風，可能是風刮過來的，到今天早上起床聞到很大一陣腐臭味，靠近一些看，看見那些肚內的腸都出來了。」有保育團體分析其品種為鬚鯨，不是本港海域常見的鯨類，相信已經死亡超過一周；因屍身高度腐爛，暫時無法確認死因。香港海豚保育學會副會長麥希汶：「本身香港水域是沒有鬚鯨的，附近的地方也沒有，相信是在香港水域以外的地方死了，之後再漂過來擱淺的。」海洋公園保育基金指，已經派人和漁護署人員前往現場處理，由於屍體嚴重腐爛，計劃於現場採集樣本後，帶回海洋公園分析化驗。#要聞now.com 新聞 ・ 20 小時前
阿棍屋從漁護署接出 16歲半老狗迎新生
【動物專訊】16歲半的老狗「豆豆」在晚年被送到漁護署，原以為他的一生就要在悲慘中終結，幸運地阿棍屋日前將他從漁護署接出，獲得了重新的機會。阿棍屋創辦人Ivy形容，豆豆的性格十分乖巧，來到阿棍屋第二日已經懂得霸床仔，她希望豆豆能夠獲得領養，在家庭生活中安享晚年。 Ivy表示，不清楚為何豆豆這麼老會進入漁護署，但他通過了健康檢測和性情評估，適合安排領養，阿棍屋將他接出來，讓他有多一個生存機會。 她表示，豆豆的身體情況比想像中好，雖然年紀很大，但各樣身體狀況都正常，性格亦十分乖巧，只是不太喜歡讓人摸。她又形容，豆豆和其他狗狗相處融洽，很快適應新環境，「他第二日已經識得霸住張床仔，很自在很安樂。」 她希望豆豆能夠重獲新生，安享晚年，亦會安排尋家，「如果有人有興趣，我們都想幫他找個屋企。」如有意領養豆豆，可與阿棍屋聯絡。 The post 阿棍屋從漁護署接出 16歲半老狗迎新生 appeared first on 香港動物報 Hong Kong Animal Post.香港動物報 ・ 2 小時前
上環街頭劫案 兩日籍男遭匪徒劫走5800萬日圓(高詩敏報道)
【Now新聞台】兩名日籍男子在上環街頭遭匪徒劫走5800萬日圓，折合近300萬港元，警方將案件列作搶劫案，暫時未有人被捕。 大批警員到場，又帶走一名女子協助調查。事發在早上約9時，兩名分別是27及51歲的日籍男子，持現金乘車到德輔道中272號一間找換店對出，下車後不久便遭兩名匪徒劫走5800萬日圓現金，匪徒得手後登上接應私家車逃去，找換店職員目睹經過，協助兩人報警求助，事主並無受傷。就在事發地點附近，上月十八日亦曾發生類似劫案，一名男子在皇后大道中被4名持刀男子搶劫，損失10億日圓。被問到該區保安是否需要加強，曾是警隊員佐級協會主席的立法會議員陳祖光，則相信警方會採取合適行動。立法會議員(選舉委員會)陳祖光：「這次的事件亦反映到這一區，特別是找換店，會有大量的外幣找換，可能已成為匪徒的目標，不同的分區其實都會特別對於金舖、銀行或是找換店特別提高戒備的。」他又建議市民若需要找換大量的資金，不要對外透露自己的行程，亦可以考慮分批找換以減低風險。#要聞now.com 新聞 ・ 58 分鐘前
景林邨洗魚池 114 條魚死 清潔公司 51 歲管工被捕 涉殘酷對待動物｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】將軍澳景林邨周一（26 日）清洗魚池，過百條魚疑因供氧量不足死亡。據了解，警方周三（28 日）以涉嫌殘酷對待動物，拘捕 51 歲清潔公司管工。Yahoo新聞 ・ 1 天前
公院加價後私營醫療機構亦加價 盧寵茂：無數據顯示兩者相關
【Now新聞台】公立醫院急症室加價近一個月，有議員關注私營醫療機構收費亦急升。醫務衞生局局長盧寵茂指，現階段不認為兩者相關，會持續跟進處理。 立法會議員(香港島西)陳學鋒：「私營機構的收費加幅似乎沒有控制到，導致到我已經聽到有些私家醫生、私家診所、家庭醫生開始在加價，令到我們市民，政府又加、私營又加，不斷加上去，這個狀況究竟局方有沒有一些方式方法準備去監管。」醫務衞生局局長盧寵茂：「我們現在沒有任何數據，指私營醫療收費是因為我們的收費調整有改變，如果你有數據麻煩你給我，我們暫時沒有數據看到，我們會密切監察著的。」#要聞now.com 新聞 ・ 42 分鐘前
ChatGPT 下月停用 GPT-4o：僅 0.1% 人仍在用、情人節前夕說再見
OpenAI 宣布 2 月 13 日起停用 GPT-4o 等舊模型，理由係只剩 0.1% 用戶使用，大部分已轉用 GPT-5.2；公司強調新模型已改善個性化同創意功能，但有網民調侃「情人節前夕就分手」。Yahoo Tech HK ・ 48 分鐘前
西貢鹹田灣現鬚鯨屍體 身長11米、嚴重腐爛 今日棄置｜Yahoo
漁農自然護理署周四（29 日）早上接獲 1823 轉介，於西貢鹹田灣水域發現一具疑似鯨魚屍體，初步估計並非本地物種，屬於鬚鯨（Baleen whale），屍體全長約 11 米，因嚴重腐爛，無法進一步解剖以確定死因。漁護署說，工作人員正盡快進行屍體棄置及現場清理工作，預計今日（30 日）完成。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
黑石傳斟入主 新世界確認獲接洽
新世界發展（0017.HK）獲注資的消息一直只聞樓梯響，昨日彭博引述消息人士報道，指美國私募股權投資公司黑石集團（Blackstone）正與新世界進行深入談判，黑石即將成為該公司的最大單一股東，意味鄭氏家族將放棄對新世界的控制權。新世界昨晚發公告，首次確認其控股股東周大福企業獲投資者接洽，就可能投資新世界一事進行商討。信報財經新聞 ・ 12 小時前
精品品牌全點名她！宋雨琦太搶手、成新一代時尚寵兒，連Tiffany都正式官宣
宋雨琦身上那種外柔內韌、甜酷並存的氣場，能撐得起奢華，也玩得動街頭，既有態度、又不費力，難怪她一口氣拿下多個重量級品牌身分，成為「新一代時尚精品寵兒」！近期最受矚目的，莫過於Tiffany& Co. 正式宣布宋雨琦成為大中華區品牌大使。宋雨琦以全能藝人之姿活躍於國...styletc ・ 1 小時前
巴士強制戴安全帶｜江玉歡質疑新規定應只適用於1月25日後首次登記的巴士
【Now新聞台】前立法會議員兼律師江玉歡在社交平台發文，質疑強制乘客配戴安全帶的新規定，應只適用於1月25日後首次登記的巴士，促請政府盡快解釋清楚。 律師江玉歡：「8AB條很清楚，是適用於所有2026年1月25日，或該日之後首次登記的巴士，換言之，我們看這條8B法例說乘客要配戴安全帶，是不能獨立看待，一定要視乎是甚麼巴士，原來是8AB條所指的巴士。(政府)出於他們的愛心，希望市民更安全，不要緊，要解釋清楚。」#要聞now.com 新聞 ・ 4 小時前
鯨魚屍擱淺鹹田灣 過往亦曾有鯨魚誤闖西貢水域
【on.cc東網專訊】今日（29日）清晨，一條身長逾10米的鯨魚擱淺在西貢大浪鹹田灣沙灘上，鯨魚屍身嚴重腐爛。屍體有待相關人員移走善後處理。on.cc 東網 ・ 1 天前