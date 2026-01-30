巴士安全帶鎖扣疑攝錫紙 乘客被卡住需消防員解除 城巴報警：疑蓄意破壞︱Yahoo

城巴發生乘客被安全帶卡住的事件後，發現涉事鎖扣內部被一張錫紙阻礙正常運作。（城巴提供圖片）

【Yahoo新聞報道】政府強制巴士乘客戴安全帶後，繼有人涉剪斷安全帶，今有乘客被安全帶卡住，需消防員到場處理。事發今天（29日）早上，40歲男乘客正乘搭開往蘇屋邨方向的795X城巴，在長沙灣道一巴士站準備下車之際，發現安全帶卡住無法鬆綁，須出動消防員協助。

城巴周五（30 日）回覆《Yahoo 新聞》指，高度關注 1月29日發生的安全帶事件，經檢查涉事安全帶後，發現鎖扣內部被一張錫紙阻礙正常運作，正循有人蓄意破壞安全帶方向調查，公司已經報警處理。城巴正配合警方調查。

廣告 廣告

據報指，警方今（30日）早 9 時多接獲城巴報案，案件暫列作「求警協助」。

運輸署：要求城巴提交報告

運輸署表示，非常關注事件，已要求城巴提交報告、嚴肅跟進，重申一直密切留意新規定的實施情況，會仔細聆聽乘客意見，亦已清晰要求巴士公司做好日常檢查、清潔和維護，確保安全帶安裝妥當及運作正常。

乘客不適送院

據了解，事發時44歲男司機報警求助，警方、消防及救護員到場，最終由消防員協助除解安全帶；司機停車協助期間曾關掉冷氣，導致乘客感到不適，鬆綁後被送往明愛醫院治理。

城巴：深度檢查1700架巴士安全帶

城巴周四（29 日）表示，當時車長接獲乘客報告後，隨即按照指引，安全巴士停靠最接近的長沙灣昌華街巴士站，並向車務控制中報告事件。城巴高度關注今次事件，「今日下午進一步檢查涉事安全帶後，發現鎖扣內部被一張錫紙阻礙正常運作，正循有人蓄意破壞安全帶方向調查，公司將報警處理」。

城巴發現涉事鎖扣內有錫紙，循有人蓄意破壞安全帶方向調查。（城巴提供圖片）

城巴續指，為配合新規定，正深度檢查全車隊逾1700輛巴士每條安全帶，目標短期內完成。公司也將安全帶性能的各項測試項目，納入每月例行檢查。