巴士安全帶風波劉兆佳促內部調查｜澳門 78 公斤黃金地磚「消失」｜游學修疑被 ViuTV 封殺開火︱2 月 2 日・Yahoo 晚報

晚安！今天是 2 月 2 日星期一。今晚到明天早晚部分時間多雲，明早天氣清涼，市區最低氣溫大約 16 度，新界會再低兩三度。明天日間大致天晴，最高氣溫約 19 度，紫外線指數最高約為 6，強度屬於高，出門記得適時增減衣物並注意防曬。

【今日重點新聞】

愛潑斯坦案．懶人包︱最新 300 萬頁密件曝光 蓋茨、馬斯克、安德魯重點整理

【Yahoo新聞】美國司法部近日公開超過 300 萬頁有關已故性罪犯愛潑斯坦的調查文件，內容涉及多位政商名流。文件指愛潑斯坦曾草擬電郵指控微軟創辦人蓋茨有婚外情及性病，蓋茨基金會駁斥指控荒謬。特斯拉創辦人馬斯克則被揭發曾詢問島上派對細節，但他澄清與愛潑斯坦接觸極少。此外，英國安德魯王子多張不雅照片曝光，顯示其與愛潑斯坦及多名年輕女性關係匪淺。

愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）

巴士安全帶｜「集體甩轆」追責難 江玉歡否認議員「不知審甚麼」 劉兆佳促內部調查

【Yahoo新聞】強制巴士乘客戴安全帶的法例實施僅 6 日便被撤回。前立法會議員江玉歡指條文未能反映原意，僅適用於今年 1 月 25 日後登記的巴士，令法例出現漏洞。江強調議員是根據政府文件審議，並非「不知在審什麼」。全國港澳研究會顧問劉兆佳認為政府應進行內部調查，否則難以向公眾交代。前高官亦質疑運輸及物流局局長陳美寶至今未有道歉，缺乏問責精神。

新田洲頭村屋傳惡臭 揭 20 貓及倉鼠屍藏雪櫃 28 歲男涉殘酷對待動物被捕

【Yahoo新聞】元朗新田洲頭村發生殘酷對待動物案。警方於 2 月 1 日晚上接獲業主報案指單位傳出惡臭，到場後發現雪櫃內藏有 20 隻貓及一隻倉鼠的屍體，現場環境極其惡劣。屋內另有 9 隻生還但極度虛弱的貓，已交由愛護動物協會照顧。一名 28 歲姓龍的租客被捕，初步檢查屍體無表面傷勢，死因有待進一步解剖化驗。

【今日重點財經新聞】

黃金大道｜澳門英皇娛樂酒店 78 公斤黃金地磚消失 英皇：與金價無關

【BossMind】澳門英皇娛樂酒店大廳著名景點「黃金大道」驚傳被撤走。該處地板原本由 78 塊、共重 78 公斤的 999.9 純金金磚鋪砌，市值估計逾 8,580 萬人民幣。針對網民猜測酒店因金價高企賣金，英皇酒店澄清撤走地磚與金價無關，純屬內部裝修需要，預計裝修完畢後將會再次展出。

【BossMind】報道引述彭博消息指，綽號「帽子」的金屬交易商徐茂華（音譯）出逃，留下多筆未完成交易，或令內地金屬貿易行業面臨總額逾 10 億人民幣損失（約 11.23 億元）。涉事企業之一國投物產為國家開發投資集團貿易子公司，去年 12 月因未能足額支付貨款遭深圳貿易公司普路通起訴，索償 2.19 億人民幣（約 2.46 億元）。報道又指，法院文件顯示天津一間法院曾應政策性銀行要求，扣押國投物產存放於無錫的 3,150 噸精煉銅作資產保全。

黃金波動率罕見超越比特幣 連避險都變得膽顫心驚

【鉅亨網】全球金融市場出現罕見反轉，黃金 30 天波動率飆升至 44% 以上，創下 2008 年金融危機以來新高，甚至超越比特幣。儘管金價在過去一年累計上漲約 66%，但近期漲勢過猛引發劇烈拋售，曾在交易時段單日重挫 10%。分析指出，地緣政治風險及中國投機買盤助長了市場泡沫，令傳統避險工具黃金的波動性變得極不穩定。

【今日重點娛樂新聞】

游學修疑不滿被 ViuTV 刪走鏡頭 連環發文兼拎埋姜濤舊照反擊

【Yahoo娛樂圈】「試當真」主腦游學修疑因在 ViuTV 娛樂新聞中「被消失」而引發不滿。他日前出席微電影首映禮，卻發現報導中完全沒有其訪問及花絮。游學修隨即在社交平台發文反擊，將報導截圖倒轉，並貼出與姜濤舊照及諷刺 ViuTV 吉祥物 Sound Bear「好大隻」。雖然他隨後宣布「休戰」稱累了，但在直播中仍多次自嘲遭封殺，引起網民熱議。

陳庭欣回復單身大屋搬細屋 爆林盛斌 BOB 言出必行已有介紹

【Yahoo娛樂圈】前港姐冠軍陳庭欣去年底與身家過億的男友分手後，搬離 3,000 呎獨立屋，回到黃大仙 500 呎單位生活。她近日出席活動時重申「十億身家」並非擇偶條件，最重要是能溝通及喜愛小動物。她亦透露「金牌媒人」阿 Bob 林盛斌已言出必行，介紹了對象給她，目前正等待合適時機見面，兩人對未來發展持開放態度。

星光背後 ｜陳松伶憶述半生受盡打擊 做婚前檢查發現不育 ： 係一個遺憾

【Yahoo娛樂圈】陳松伶接受專訪，憶述半生坎坷經歷，包括與家人失聯 20 年及與夥伴反目導致身無分文。她感嘆當年靠讀書主導人生，慶幸在上海遇上現任丈夫張鐸。她坦言兩人婚前檢查發現她不育，曾想主動放棄這段感情，但張鐸堅持結婚並陪伴她走過情緒低谷。雖然未能生育是人生遺憾，但她感激能在 40 歲後收穫穩定幸福。