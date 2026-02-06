巴士安全帶︱政府刊憲修例 廢除巴士乘客座位必須配備安全帶規定︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】政府今日（6 日）刊憲，修訂《道路交通（安全裝備）規例》，廢除有關巴士乘客座位必須配備安全帶的規定。

根據憲報內容，當局刪除《道路交通（安全裝備）規例》（第 374 章，附屬法例 F）第 8D 條。原有條文訂明，巴士乘客座位須配備安全帶，有關要求在修例後被正式廢除。

陳美寶：法律條文存在技術不足

是次「安全帶之亂」源於法例生效後，被發現強制措施僅適用於今年 1 月 25 日或以後首次登記的巴士，與政府早前的宣傳存在落差。陳美寶表示，法律條文存在技術不足，政府原本希望將佩戴安全帶的要求擴展至所有車輛座位，以保障乘客安全，但承認現時做法不理想，決定採取負責任做法，在完善條文後才重新提交立法會審議。在條文正式刪除前，政府不會就此執行法。

廣告 廣告

曾俊華曾批「匪夷所思」

事件引起政界及社會各界關注。行政會議成員湯家驊認為，政策在立法後因民情反彈而即時撤回屬「不理想」，顯示對民間適應性評估不足及立法程序粗疏，建議政府加強培訓以避免重蹈覆轍。立法會前主席范徐麗泰則撰文提醒議員應重視審議條例草案，平衡各方利益。前財政司司長曾俊華亦形容事件「匪夷所思」，建議官員應親身乘搭巴士了解設施損壞及市民面對的實際困難。

保安局局長鄧炳強早前則提到，強制巴士乘客佩戴安全帶的初心正確，警方現階段會以勸喻及警告為主，並建議市民無論法例規定與否，為自身安全著想，若座位設有安全帶應自覺佩戴。