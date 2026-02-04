巴士安全帶︱陳美寶、羅淑佩避答會否問責 陳茂波：繼續做好工作︱Yahoo

陳美寶在交流會尾聲步出宴會廳，期間未有回應記者任何提問。

【Yahoo新聞報道】立法會今日（4 日）舉行首場前廳交流會，財政司司長陳茂波帶領多名官員出席，與七十多位議員交流。出席交流會的官員包括運輸及物流局局長陳美寶，有傳媒追問有否官員就「安全帶之亂」需被問責，陳美寶未有回應。陳茂波交流會後見記者總結交流會內容，同樣未有直接回應有否官員需要負責，指其後會有新條例推出，回應廢除強制配戴安全帶的要求。

財政司司長陳茂波、立法會代理主席陳振英（右二）與一眾官員在交流會後會見傳媒。

陳美寶步出宴會廳時未有回應

新一屆立法會舉行首場前廳交流會，有份出席交流會的陳美寶交流會尾聲步出宴會廳，期間有傳媒追問「安全帶之亂」是否會有官員被問責、以及條例去向等，陳美寶未有回應。

前廳交流會結束後，財政司司長陳茂波、立法會代理主席陳振英與一眾官員與會見傳媒。陳茂波表示，特區政府認真應對安全帶爭議事件，稍後會有法例出台回應廢除相關要求。負責巴士安全帶條例相關法理的運輸及物流局屬財政司下設部門，被問及是否有官員需要負責，他指政府會繼續做好自己的工作。

羅淑佩急步離去

現任文化體育及旅遊局局長羅淑佩，在 2021 年 11 月釀成一死的大圍巴士側翻意外後，時任運輸署署長的她曾表示會研究立法強制巴士乘客佩戴安全帶。 羅淑佩今日出席立法會會議後，同樣被記者追問會否就事件道歉和負責，她同樣沒有回應，急步離去。

陳茂波今日率領一眾官員出席交流會，會後被問及有否官員需為強制配戴安全帶爭議負責，他未有直接回應，表示其後會再有新例回應廢除條例需求。

會議聚焦「十五五規劃」

官員和議員在今日的前廳交流會分兩組交流，討論範疇圍繞本港如何對接國家「十五五規劃」，以及如何鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位等。

陳茂波總結交流會時形容，今次焦點明確，圍繞香港如何發揮獨特優勢以對接規劃，作出貢獻。他將於本月 25 日發表的財政預算案亦會充分考慮去年十月出台的「十五五規劃」建議去編制：「雖然規模正式出台會是三月的兩會期間，但建議已經在十月出台。『十五五規劃』是一個中長期規劃，工作對接也是中長期，預算案裏會就目前掌握的資料做好前期部署。」

立法會代理主席陳振英則表示前廳交流會意義重大，充分發揮平台作用，官員和議員就政策議題坦承互動，進一步加強行政和立法間的良性互動，推動理性務實政策討論，期望政府和議員保持交流。