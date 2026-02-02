巴士安全帶｜「集體甩轆」追責難 江玉歡否認議員「不知審甚麼」 劉兆佳促內部調查｜Yahoo

【Yahoo新聞報道】立法強制巴士乘客戴安全帶的法例實施僅 6 日，就被當局以「法律條文未能反映立法原意」為由暫時撤回，目前將盡快刪除相關條文。《明報》專欄「聞風筆動」今日（2 日）引述「官府中人」意見指，今次事件屬於「集體甩轆」，情況罕見，追究責任亦有一定難度，相信政府高層本周要處理。文章又引述全國港澳研究會顧問劉兆佳說，政府應該內部調查事件，又指如果今次事件無人問責，公眾不會「收貨」。

李家超上周五急開工作會 指示先刪條文

前立法會議員江玉歡上周四（29 日）在社交平台發文，披露條文即香港法例 374F 章第 8AB 條原文，指強制佩戴安全帶的要求只適用於今年 1 月 25 日或該日之後首次登記的巴士，換言之該日之前登記的巴士，其乘客不會因為無佩戴安全帶而觸犯法例。文章引述消息指，江玉歡晚上發文「踢爆」後，行政長官李家超在翌日（30 日）早上的早禱會上召集了相關司局長召開工作會議，確認法律條文不合立法原意後，認為要先刪除有關條文；至於追責、強制戴安全帶日後如何推行等問題仍未觸及。

江玉歡：委員會處理法案時間不多 非個別議員能決定

對於外界質疑議員無做好把關，江玉歡在上周六（31 日）亦曾經發文，指不論是官員開會講解的時候，抑或是政府提供的文件，都是指規定只限今年 1 月 25 日或該日之後首次登記的巴士，如果說一眾議員「不知在審什麼，不按立法原意，似乎並不準確」。」江玉歡又說，今次附屬法例呈上立法會省覽時已是去年 9 月，立法會要在 28 天內完成程序，而且立法會在 10 月又休會，委員會成員沒有太多時間處理，至於附例的刊憲時間、在立法會開會的節數及日期，亦不是個別議員能夠決定。

前高官質疑陳美寶未道歉

《明報》文章引述政府中人指，政府立法原意是希望將佩戴安全帶的要求涵蓋至所有車輛座位，但為何最終無法在條文表達，則是「百思不得其解」。對於運輸及物流局局長陳美寶在上周五至今都未有道歉，只承認「不理想」，文章引述前高官指，政策落實有失誤，政治委任官員道歉是基本問責精神，質疑陳美寶的取態。對於今次「甩轆」反映立法會要做好監察，文章引述「建制中人」指，現時議會內能夠就法律條文協助政府把關的議員實在不多。