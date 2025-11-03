巴士安全帶｜明年 1.25 起乘客必須佩戴 運輸署：校巴學童自行負責 父母或須代繳罰款｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】明年 1 月 25 日起，所有新登記的公共交通工具和商用車輛的乘客座位都要安裝安全帶，乘客亦要在所有已安裝安全帶的新、舊登記車輛上佩戴安全帶，違者最高可被判罰款 5,000 元及監禁 3 個月。運輸署助理署長區家傑今早（3 日）在電台節目上表示，法例訂明佩戴安全帶的法律責任由乘客承擔，因此如果學童在校巴沒有佩戴安全帶，都是由學童自行負責。

運輸署解釋，新法例生效後，學生服務車輛的乘客須為佩戴安全帶負法侓責任。與現行法例《道路交通（安全裝備）規例》針對其他車輛類別乘客配用安全帶的規定一致，而《少年犯條例》將適用於此類學生服務車輛乘客，法例列明未滿14歲的兒童或14歲至16歲的少年人，若被控犯罪，法庭可考慮命令該兒童或少年人的父母或監護人代繳罰款。

區家傑：學童自小受教育戴安全帶

區家傑今早在港台節目《千禧年代》表示，雖然上述責任由學童自行承擔，但他同時指小學及幼稚園校巴需要有保母跟車，保母會在行車前跟行車期間確保和看管學童有佩戴安全帶。區家傑又說，學童自小受教育在行車時會佩戴安全帶，過往經驗都見到他們相當注重這項規矩，會主動配合。區家傑又說，學生服務車輛須於 2028 年 12 月 31 日前加裝安全帶，否則就要退役，目前估計屆時不符合要求的學生服務車輛佔比低於 5%。

佩戴安全帶 死亡風險降40%

區家傑引述數據指，安全帶能夠對司機跟乘客提供關鍵保護作用，佩戴後一旦遇上迎頭相撞意外，可分別減低重傷或死亡機會率 70% 和 40%，在各項交通工具的座位安裝和規定乘客佩戴安全帶是國際社會的規管大趨勢；目前政府持續推動專營巴士營運商要配合好法例要求，新購買巴士全部座位都會安裝安全帶。被問到企位乘客的安全，區家傑表示有其他方法保障安全，包括設有連續式扶手，確保他們伸手可及的任何位置都可以扶穩，地板亦會加上高磨擦度設計。

司機前方不多於兩部流動裝置

除了安全帶規定外，明年 1 月 25 日起司機在駕駛時不可在前方位置，放置多於兩部流動電訊裝置，適用於手提電話、平板或手提電腦，有關裝置的屏幕對角長度不可超過 19 厘米，即 7.48 吋；司機使用裝置時，亦不可以擋住前方視線。