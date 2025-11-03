低息稅務貸款 2025 比較各大銀行產品
巴士安全帶｜明年 1.25 起乘客必須佩戴 運輸署：校巴學童自行負責 父母或須代繳罰款｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】明年 1 月 25 日起，所有新登記的公共交通工具和商用車輛的乘客座位都要安裝安全帶，乘客亦要在所有已安裝安全帶的新、舊登記車輛上佩戴安全帶，違者最高可被判罰款 5,000 元及監禁 3 個月。運輸署助理署長區家傑今早（3 日）在電台節目上表示，法例訂明佩戴安全帶的法律責任由乘客承擔，因此如果學童在校巴沒有佩戴安全帶，都是由學童自行負責。
運輸署解釋，新法例生效後，學生服務車輛的乘客須為佩戴安全帶負法侓責任。與現行法例《道路交通（安全裝備）規例》針對其他車輛類別乘客配用安全帶的規定一致，而《少年犯條例》將適用於此類學生服務車輛乘客，法例列明未滿14歲的兒童或14歲至16歲的少年人，若被控犯罪，法庭可考慮命令該兒童或少年人的父母或監護人代繳罰款。
區家傑：學童自小受教育戴安全帶
區家傑今早在港台節目《千禧年代》表示，雖然上述責任由學童自行承擔，但他同時指小學及幼稚園校巴需要有保母跟車，保母會在行車前跟行車期間確保和看管學童有佩戴安全帶。區家傑又說，學童自小受教育在行車時會佩戴安全帶，過往經驗都見到他們相當注重這項規矩，會主動配合。區家傑又說，學生服務車輛須於 2028 年 12 月 31 日前加裝安全帶，否則就要退役，目前估計屆時不符合要求的學生服務車輛佔比低於 5%。
佩戴安全帶 死亡風險降40%
區家傑引述數據指，安全帶能夠對司機跟乘客提供關鍵保護作用，佩戴後一旦遇上迎頭相撞意外，可分別減低重傷或死亡機會率 70% 和 40%，在各項交通工具的座位安裝和規定乘客佩戴安全帶是國際社會的規管大趨勢；目前政府持續推動專營巴士營運商要配合好法例要求，新購買巴士全部座位都會安裝安全帶。被問到企位乘客的安全，區家傑表示有其他方法保障安全，包括設有連續式扶手，確保他們伸手可及的任何位置都可以扶穩，地板亦會加上高磨擦度設計。
司機前方不多於兩部流動裝置
除了安全帶規定外，明年 1 月 25 日起司機在駕駛時不可在前方位置，放置多於兩部流動電訊裝置，適用於手提電話、平板或手提電腦，有關裝置的屏幕對角長度不可超過 19 厘米，即 7.48 吋；司機使用裝置時，亦不可以擋住前方視線。
其他人也在看
仙蒂歌羅馥與狄美摩亞齊母女火辣合照
【on.cc東網專訊】《洛杉磯國家藝術博物館（LACMA）藝術+電影晚宴》上周六舉行，59歲美國超級名模仙蒂歌羅馥（Cindy Crawford）與24歲女兒Kaia Gerber一起出席，仙蒂以低胸露肩閃飾金裙示人，Kaia則以低胸紅裙示人，Kaia於社交網站東方日報 OrientalDaily ・ 10 小時前
賴慰玲專訪︱兩子之母樂於平衡工作與母親之職：做人淨係得一個角色好悶！
賴慰玲（Winki）雖只是39歲，但早已是行內公認的好戲之人，最近更擔任起藝員訓練班的演技訓練導師。今年初成為兩子之母，Winki卻未有停下來，「我唔係淨係得母親呢個角色，做人淨係得一個角色好悶，想精彩啲一定要多啲責任喺身上面，其實幾好玩丫！」身兼多職仍能取個平衡，她更透露正在洽談新劇，又想回歸舞台演舞台劇，絕對是現代職場女性的寫照，「我可以安排好晒所有嘢，然後出去好全心全意咁做嘢，對我嚟講係個平衡，平衡得好就win win。」Yahoo新聞 ・ 14 小時前
車Cam直擊｜廟街中港牌私家車疑超載 車尾箱「屈蛇」藏3女童
社交平台近日流傳一段車Cam片，地點相信是位於佐敦廟街，車Cam紀錄片中可見於10月26日下午4時43分，一輛掛住中港兩地牌的白色私家車於一間越南餐廳門外泊車，見有3名成年人及一名男孩下車後，一名黑衫男子打開車尾箱，驚現有3名女童「屈蛇」於儲物位置。am730 ・ 8 小時前
晨早新聞重點｜特朗普稱北京在他任內不會對台灣採取行動實現兩岸統一
【Now新聞台】11月3日now早晨新聞重點 【不會採取行動】特朗普稱，國家主席習近平表明在他擔任美國總統期間，北京不會採取行動實現兩岸統一。中方重申，不會容許任何人將台灣從中國分裂出去。【完成最後演練】神舟二十號載人飛船近日將返回地球，東風著陸場已完成最後一次綜合演練。【失去軍銜】英國國防大臣賀理安說，早前被褫奪王子尊號的安德魯將會失去最後一個軍銜。#要聞now.com 影音新聞 ・ 14 小時前
萬聖節前後打擊酒駕毒駕 警拘11人檢44萬元大麻
新界南總區交通部執行及管制組人員，為打擊酒後及毒後駕駛相關罪行，於上月22日至23日、24日、26日及29至31日，在區內主要幹道設置路障、截查可疑車輛，並向駕駛人士進行酒精呼氣測試，以打擊相關罪行。 扣留3部改裝車輛 行動中，人員一共拘捕10名本地男子，年齡介乎28歲至62歲，以及一名34歲本地女子，分別am730 ・ 11 小時前
安禧街房協地盤搭棚工高處墮斃 涉事地盤曾塌天秤釀3死慘劇
觀塘安達臣道一個地盤發生致命工業意外，一名47歲男搭棚工人昨午3時從9樓外牆棚架墮下，當場證實死亡。勞工處派員到場調查，房協亦要求承建商交報告。 現場是安禧街21號、「安達臣道石礦場R2-2號」房協地盤。房協表示，據承建商初步報告，工人當時有佩戴安全帶及相關保護裝備，地盤現正進行上蓋工程，預計2026/27年峻工am730 ・ 17 小時前
西貢村屋遭撬窗爆竊 六旬女住戶損失30萬元財物包括7隻手錶
西貢發生爆竊案。 周日（2日）晚上8時許，西貢莫遮輋路一間村屋窗戶被打開，屋內有搜掠痕跡，住戶於是報警。警方接報後趕至現場調查，並協助62歲姓梁女住戶點算損失，初步發現屋內約有15萬元首飾、及7隻約值15萬元手錶不知所終，合共約30萬元財物損失。警方初步調查後發現，村屋內一扇窗懷疑被人撬毀，將案件列「爆竊」，交由am730 ・ 11 小時前
單車租賃舖阻街持續 相關部門每月僅巡1次 申訴署提17建議
【on.cc東網專訊】沙田區有單車租賃店舖，長期把大量單車放置在店舖外的行人通道，對行人構成阻礙甚至潛在安全隱患，要求相關部門跟進行動。申訴專員陳積志今日(3日)公布，申訴專員公署完成政府就單車租賃店舖違泊單車問題的規管機制的全面調查。留意到申訴人自2024年5on.cc 東網 ・ 10 小時前
李家超周二率代表團前往上海出席進博會
【Now新聞台】行政長官李家超周二將率領代表團前往上海出席第八屆進博會。 代表團成員包括商經局局長丘應樺及特首辦主任葉文娟。李家超到訪上海期間，將出席進博會開幕式，並主持內地企業出海專班的推介大會，介紹香港作為國際平台助企業走出去的機遇，亦會與上海市領導會面，以及和當地港人及企業交流。他將於周四回港。#要聞now.com 新聞 ・ 8 小時前
【中環解密】春秋航空聘「空嫂」 被轟稱呼不尊重
內地廉航春秋航空近日發布「客艙乘務員（空嫂）蘭州專項招聘計劃」，指明招聘已婚、已生育女性，年齡上限放寬至40歲，身高要求162至174厘米，持全日制本科及以上學歷，無工作經驗要求且專業不限，但惹部分網民批評「空嫂」的稱呼不尊重。信報財經新聞 ・ 19 小時前
連鎖茶餐廳推「健康早餐」網民笑指冇一件材料健康 其他網友指因為咁樣先最健康？
最近有網民於Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發帖，質疑某間香港連鎖茶餐廳推出的「健康早餐」完全不健康，樓主上載餐牌圖片，直指煙肉、腸仔、漢堡扒、熱香餅無一件健康，引起網友熱論！有網友質疑茶餐廳當市民白痴，狠批早餐食材全是加工肉、精製碳水，沒有健康可言；但亦有網友反指「食到早餐已經係最健康」，甚至笑言「健康早餐最健康就係『健康』2隻字」！立即睇下文了解詳情啦！Yahoo Food ・ 14 小時前
啟德主場館未熄煙蒂引發火警 217人自行疏散無人受傷
【on.cc東網專訊】啟德體育園發生火警。今早(3日)11時31分，啟德主場館職員報案，指上址館內一工具房有濃煙冒出，懷疑有雜物起火。救援人員接報到場，消防將火警列為二級，並派出一隊煙帽隊及開動一條喉灌救。on.cc 東網 ・ 9 小時前
SNAP斷糧！政府停擺逼近最長紀錄 川普失算讓4200萬人沒飯吃
隨著美國政府停擺進入第 33 天，距離史上最長紀錄（2018-2019 年的 35 天）僅一步之遙，國會政治僵局持續，同時一場嚴重的民生危機正因食品援助資金中斷而迅速發酵。 自 10 月 1 日以來，美國政府因撥款法案談判破裂而陷入停擺。目前的僵局核心在於民主黨在預算談判中的強鉅亨網 ・ 10 小時前
KK園區近1600名外籍人員逃入泰國 中國籍佔185人
【on.cc東網專訊】緬甸軍方早前清剿位於妙瓦底的電信詐騙KK園區，大批外籍人員逃入泰國境內。泰國軍方上周六（1日）表示，目前全天候監控達府湄索縣一帶的接壤緬甸邊境，嚴格篩查入境人員，確保邊境安全。達府泰緬邊境聯合指揮中心統計，至今有1,595人越境進入泰國，其on.cc 東網 ・ 9 小時前
許紹雄離世︱契女佘詩曼平復心情：難過都要過
許紹雄於上月28日因癌症引發身體機能衰竭，終年76歲。身為契女的佘詩曼今日（2日）現身《新聞女王2》宣傳活動，她指難過都要過，會將不開心的事情埋藏在心裏面，並指有幫手籌備對方的喪禮，又謂會在心靈上支持「老竇」家人。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
安東尼續火熱 禁區外入波能力強
【Now Sports】貝迪斯今輪西班牙甲組聯賽，主場以3:0輕取馬略卡，其中巴西翼鋒安東尼梅開二度，兩球都是來自禁區外的攻門轟破網。安東尼（Antony）自從在貝迪斯開始新生活後，他在西甲共6次從禁區外取得入波，這個攻門能力，只有皇家馬德里射手安巴比的7球較他多，足見巴西人在西班牙，比起在英格蘭時過著更愉快日子。替貝迪斯建功後，安東尼承認以往場外因素影響了他在球場內的發揮。安東尼說：「我知道自己的潛能及實力，而且永遠向好的一方諗，而在我在這裡（貝迪斯）才是最重要。」貝迪斯目前於西甲聯賽榜，以5勝4和2負，排在第5位，而周四歐霸盃將會主場對里昂。now.com 體育 ・ 2 小時前
越南洪災增至35死5失蹤 會安古鎮一片汪洋
（法新社河內2日電） 越南災害管理當局今天表示，國內中部地區過去一週遭遇創紀錄的豪雨並釀成洪災，迄今已造成35人死亡、5人失蹤。過去一週以來，越南沿海各省持續遭受暴雨襲擊，災害和堤壩管理當局通報，35名罹難者來自順化市、峴港市及廣治省等地區。法新社 ・ 1 天前
明年APEC深圳舉行 李家超冀各經濟體以更繁榮姿態相聚
行政長官李家超在南韓慶州參加亞太經合組織(APEC)會議後，昨午返回本港。李家超在社交平台指，經過連日APEC會議後，昨早和團隊成員前往慶州中央市場，感受當地市井煙火氣息，並與慶州市長朱洛榮在市場內共進早餐，恭賀對方成功舉辦了一場出色的峰會。 李家超又指，主辦城市慶州曾是新羅王朝首都，素有「沒有屋頂的博物館」美譽am730 ・ 17 小時前
中大開展4年基因檢測計劃 篩查早發性糖尿病患者
【Now新聞台】中大去年開展為期4年的基因檢測計劃，希望識別患有早發性糖尿病的高風險人士，以便及早預防或延緩患病。糖尿病是都市隱形殺手，大約每10名港人就有1人是患者，其中每5名患者更加有1人是40歲前發病的早發性糖尿病人士，他們的死亡率較遲發病的糖尿病患者高1.5至兩倍。為識別未來10年患糖尿病高風險人士，及早預防或延緩患病，中大獲賽馬會慈善信託基金捐款逾6100萬元支持，去年五月開展為期4年的基因檢測計劃，篩查9000名18至44歲、未曾確診糖尿病及最少有一個糖尿病風險因素，包括中央肥胖或超重或有糖尿病家族病史等人士。中大醫學院內科及藥物治療學系助理教授呂雅文：「如果沒有接受治療的時候，住院費用由22.5億元，提早接受強化治療後，可以變成19億元。每年可以節省3.5億的開支、在公立醫院住院費用。」計劃將透過唾液基因檢測，以演算法識別具有糖尿病遺傳傾向的高風險人士，他們將會進一步接受尿液及血液檢測。一旦發現確診患有糖尿病或糖尿病前期人士，將會接受自身免疫或胰島素標記檢測，並轉介至社區的基層醫療醫生接受資助治療。活動截至上月23日已經招收5444人參與，有女士透過計劃發現自身是患病高風now.com 新聞 ・ 8 小時前
結業潮｜U購據報本月將執剩4間 高峰時期開100間店
香港零售業持續面對挑戰，結業潮持續，華潤集團旗下超級市場U購（U select）於2015開設首店，在2023年曾於全港有約100間分店，為香港第三大連鎖超市，惟隨後開始大幅縮減規模，有報道指目前只有6店仍在營業，位於將軍澳的兩店將於本月結業，即全線屆時只餘下4間店。am730 ・ 10 小時前