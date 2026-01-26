錦綉花園 5 億工程︱公契限小業主權利 地政：無法找到審批紀錄
巴士安全帶｜李耀培：如「出街鎖門」非為懲罰市民 讓人落車可「縮腳」毋須除帶｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】強制公共交通工具及商用車座位乘客佩戴安全帶的新法例昨日（25 日）起正式生效。道路安全議會成員李耀培今日（26 日）在電台節目表示，法例的實施非為懲罰市民，而是要保障每一個人的生命安全，明白初期大家需時適應，但都希望大家能夠慢慢習慣。李耀培又以「出街鎖門」作譬喻，指出門前只關門不鎖門並不會立刻遇到問題，但一旦遇上賊人就無法防備，同樣地如果乘客不佩戴安全帶，一旦有意外而受傷的機會將大大增加。
佩戴安全帶避免「二次碰撞」
李耀培今早在港台節目《千禧年代》表示，明白到市民在法例生效初期會不習慣，但正如上述「出街鎖門」的例子，鎖門是為了避免「好容易被人偷嘢」，至於佩戴安全帶就是「當發生（意外）事的時候，最重要佢係保護到你。」李耀培並引述數據指，如果乘客佩戴了安全帶，避免死亡機會將大幅提高 4 至 5 成；另外，佩戴安全帶亦可以避免出現「二次碰撞」，即受衝擊力影響先向前撞再彈後，「或者好似乒乓波咁彈來彈去」，甚至被拋出車外。
近車窗乘客落車 旁邊乘客縮腳毋須除安全帶
對於有說法指部份坐在車窗旁的乘客如果要落車，坐在通道位的乘客可能要不時除下安全帶以方便對方進出，李耀培就表示最阻礙的身體位置反而是腳部，「可能縮一縮，或者將腳移向通道位，對方就容易出來，他不需要站起來或者脫下安全帶。」
大人可指導小童調較安全帶寬緊度
被問到一般交通工具的安全帶是專為成年人設計，對小童不一定稱身，李耀培就指陪同乘車的成人應該教導小童處理好安全帶的寬緊度，例如教他們以右手握着安全帶，拉返鬆一點，就可以避免安全帶勒着頸部和臉部。至於大人抱着小朋友，李耀培表示安全帶不需要勒着被抱的小童，成年人只需要讓小童跟他胸貼胸即可，應該避免小童的臉部向出。
孕婦安全帶箍肚子下面減少不適感
至於孕婦方面，李耀培表示如果要避免不適，正確的做法是將安全帶箍在肚子下面，而非肚子中間，這對孕婦帶來的不便是最少，同時保留了安全性；同樣地如果感到不適，就應該以右手握着安全帶，處理好安全帶的寬緊度。李耀培補充，隨着佩戴安全帶成為必要事項，他建議巴士公司應指示車長多以倒後鏡留意乘客狀況，如果遇上長者和孕婦，應該盡量給他們有充足時間佩戴和除下安全帶。
