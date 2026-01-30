巴士安全帶｜法例原文指強制乘客佩戴安排 只適用於 1.25 起新登記巴士 江玉歡冀政府清楚解說｜Yahoo

(資料圖片，Photo by Vernon Yuen/NurPhoto via Getty Images)

【Yahoo新聞報道】巴士強制戴安全帶新例今日（30 日）實施第六日。政府過往多次強調，包括在政府新聞公報中指出，巴士不論是否新登記，司機和座位乘客均須佩戴安全帶，不過前立法會議員江玉歡昨日（29 日）就在社交平台發文，表示翻查了相關法律原文，指巴士乘客強制佩戴安全帶的規定，只是適用於 2026 年 1 月 25 日或該日之後首次登記的巴士；換言之，如果在前述該日首次登記的巴士有配備安全帶，乘客可自由選擇是否佩戴，亦不會因為無佩戴而受罰。江玉歡表示，希望政府能解說清楚條文。

《Yahoo 新聞》已經向有關情況向運輸及物流局查詢，正待回覆。

稍後有詳細報道。