巴士安全帶｜范徐麗泰籲議員重視審議條例草案：一條法律影響千家萬戶 湯家驊：有錯要認｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】政府上周五宣布暫時撤回強制巴士乘客佩戴安全帶的法例，被外界視為行政和立法機關「集體甩轆」。立法會前主席范徐麗泰今日（3 日）在《明報》撰文，提出立法會議員履職的 3 點看法。其中，范徐麗泰認為議員需要「重視審議條例草案，參與法案委員會」。她表示，雖然逐條審議條例是細緻且需時較長的工作，「曝光率很低，卻是立法會主要職責。」至於身兼資深大律師的行政會議成員湯家驊今日亦在社交平台發文，表示重要政策決定和立法後因民情反彈而要即時撤回，本身是極「不理想」，不只有損行政主導之可信性，政策朝令夕改更非良好管治的表現。湯家驊認為經一事長一智，「有錯不但要認，更重要的是要改」，建議政府加強自我質疑機制，俗稱 B 隊之培訓，避免重蹈覆轍。

范徐麗泰在文章說，法案委員會是逐條審議條例草案，過程中須逐個考慮各方面意見，達成大家都可以接受亦可行的方案，她並且形容這項工作需要平衡各方利益，使條文符合訂立條例的初心，並能夠行之有效。她又提到，「一條法律影響千家萬戶；香港的法治基礎，就是公平可行的法律，而立法會就是保障法治的基石之一。」

范徐麗泰又說，議員應該要善用質詢及無法律效力的議案辯論：質詢是為了將一些政府政策的有利性和必要性帶給市民；至於無法律效力議案，就是通過表達意見和建議，以及政府官員的回應，協助市民進一步了解政策因由。另外，她又認為議員履職時應該成為政府與市民之間的橋樑，盡力將政府政策和條例向市民解釋。

行政會議成員湯家驊表示，重要政策決定和立法後因民情反彈而要即時撤回本身是極「不理想」。（資料圖片）

湯家驊：立法程序粗疏

湯家驊今早在 Facebook 專頁就說，今次「安全帶之亂」原則上涉及了三大相關但不同的問題。第一，對民間適應性評估不足；第二，對立法程序關注粗疏；第三，在執行上缺乏恰當部署。就評估不足問題，湯家驊認為政府要評估的並不是「單一的理想高地」，而是要思考如何在基層落實，首要的問題就是「基層在遵從政策上會遇上什麼困難？」他並指，答案很多時會直接影響到政策內容和推行方法。

關於第二點，湯家驊認為法例是白紙黑字，不容有錯，當中政府立法要先由政策局要求律政司草議，草案完成後在提交立法會前先交政策局查看，再到立法會推動立法程序，根本不可能出現「有違立法原意」。他並且質疑，立法完成出台前，「難道政策局也不看看通過之版本才公佈？怎會事後才知『有違立法原意』？」第三點，湯就表示立了法就要執行，不能依賴民間自行調節；如果強制佩戴安全帶只適用於新登記巴士，就要清楚說明，及要求巴士公司廣貼指示讓乘客得以分辨。