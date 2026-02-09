巴士安全帶｜運物局疑「集體鬼揞眼」 律政司內部不滿局長 田北辰嘆政治文化不敢認責：點解咁難開口呢？｜Yahoo

政府立法強制巴士乘客佩戴安全帶的風波連日來引起討論，法例已暫時撤回，當局會展開公眾諮詢。（資料圖片）

【Yahoo 新聞報道】政府立法強制巴士乘客佩戴安全帶的風波連日來引起討論，法例已暫時撤回，當局會展開公眾諮詢。事件爭議點在於條文指措施適用於 2026 年 1 月 25 日或以後新登記巴士。運輸及物流局局長陳美寶上月 30 日解釋，她形容法律條文「在技術上有不足之處，未能完全反映立法原意」。據《明報》專欄「聞風筆動」引述政務官分析，今次事件源於政策文件涵意不清，與律政司溝通出現「誤區」，最後又「集體鬼揞眼」造成。內文並引述消息，指律政司內部對陳美寶的解釋「甚為不滿」，認為局方意圖推卸責任。

陳美寶於 1 月 30 日見記者時，多次稱草擬法律條文時「在技術上的不足，以致未能完全反映立法原意」。「聞風筆動」引述消息指，律政司內部對此解釋「甚為不滿」，認為局方意圖推卸責任。專欄指，律政司內部事後翻查文件，確認法律草擬科是根據局方的立法指示草擬條文，刊憲前亦經局方確認條文無問題，並無「立錯法」。

運輸及物流局局長陳美寶 2 月 6 日表示，政府刊憲刪除巴士乘客必須佩戴安全帶的有關條文。（政府新聞處片段截圖）

分析：疏忽「睇漏眼」、「擺烏龍」

律政司草擬法律條文後，要經局方確認才能刊憲。「聞風筆動」形容局方人員「集體鬼揞眼」沒有發現與律政司理解不同。《道路交通(安全裝備)規例》（第 374F 章）8AB 規定條例「適用於在 2026 年 1 月 25 日或該日之後首次登記的每一輛巴士」；而 8D （已被廢除）規定乘客須配用安全帶。專欄分析稱，8AB 中有關「2026年 1 月 25 日或以後新登記車輛」的適用規定「嵌入」8D 中，局方人員對此「條文中有條文」疏忽「睇漏眼」，以致「擺烏龍」。

田北辰：「個個都唔係好敢去面對一啲好明顯嘅事實」

政府宣布暫緩法例後，至今未有官員因此被問責。田北辰在 facebook 表示，包括他在內負責審議條例的 16 名委員會成員「睇漏咗」，「呢個係事實嚟」，認為他們是「極少數人出到嚟承認負上責任」。他認為，現時香港政治文化，「個個都唔係好敢去面對一啲好明顯嘅事實，去承認需要負上責任」，反問：「『我需要負上責任。』呢 7 個字點解咁難開口呢？」他認為，除了運物局，律政司理應有份參與，「佢哋又成件事情冇出過聲，冇人出嚟話承認呢件事都係睇漏咗」。他對於陳美寶 2 月 6 日表示，作為局長對局內的工作一定有責任的說法表示「收貨」。