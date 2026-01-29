巴士安全帶｜運輸署：宣傳大使不會執法 檢討報告委員稱當時未強制佩戴：裝晒先可以揀用唔用｜Yahoo

【Yahoo新聞報道】巴士強制戴安全帶新例今日（29 日）實施第五日。運輸署安全總監李艷芳在電台節目表示，巴士乘客佩戴安全帶能夠保障大家安全，未來一段時間仍然會著重宣傳和教育，會派大使在巴士總站向乘客宣傳，但他們不會負責執法，又指會持續檢視狀況，有需要時會延長「首階段」的時間。對於昨日九巴 86K 線一架巴士的安全帶被剪爛，李艷芳提醒市民應該時刻守法。至於香港專營巴士服務獨立檢討委員會委員羅康錦就在同一節目指，當年報告的改善建議並非只聚焦安全帶，當時的目標亦只是朝向讓所有巴士都安裝安全帶，未達到強制所有乘客佩戴的一步。羅康錦認為，如果巴士有安裝安全帶，安全起見乘客應該佩戴。

運輸署責成巴士公司清潔安全帶

李艷芳今早在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，政府希望進一步保障乘客安全，因此將強制佩戴安全帶的規定由小巴、的士伸延至巴士。她理解目前市民需要適應新規定，又聽到市民意見認為有衛生疑慮，以至難以使用等，因此已經責成巴士公司消毒和檢查安全帶可用性。

持續檢視實施狀況

被問到法例上是否再無微調空間，李艷芳表示市民大眾其實都不反對安全帶的功用，就著法例的實施情況，政府會持續檢視到底有否改善空間；至於有意見指如果採用兩點式安全帶會減少乘客不便，李艷芳同樣表示要持續檢視；巴士公司改動安全裝置需要經運輸署批准，而運輸署一直不時留意市面上的安全裝置發展狀況，留意有否更佳選擇。

稱香港道路狀況多變 有必要要求乘客佩戴

對於 2018 年的《香港專營巴士服務獨立檢討委員會報告》提及，外國的運輸當局都認為市區巴士被用作時間和路程均較短的行程，因此無規定座椅必定要安裝安全帶，李艷芳就指各個地區對於自己城市的交通狀況理解都各有不同，但她就指香港道路狀況多變，除了有市區路段，又有高速公路，亦有斜路、窄路和多彎路段，認為仍然有必要為所有巴士安裝安全帶，以及要求乘客佩戴。

當年報告提交 45 項建議

2018 年大埔公路巴士車禍後，政府成立「香港專營巴士服務獨立檢討委員會」，委任法官倫明高，時任嶺大校董會主席歐陽伯權，以及時任科大土木及環境工程學系系主任羅康錦組成獨立檢討委員會，委員會同年 12 月提交報告。羅康錦今早在同一節目說，當年委員會一次過檢視所有導致巴士意外的原因，除了安全帶問題外，亦包括司機工時、巴士設計等，最終向政府提交了 45 項建議。

委員會聚焦如何推動安裝安全帶

羅康錦說，在 2018 年 7 月後，巴士公司新購入的巴士已經為所有座椅安裝安全帶，當時委員會就要處理如何讓 2018 年 7 月前出廠的巴士都配備安全帶，要處理安裝的技術問題，以及安裝的財政考慮，因為涉及款項以億計，巴士公司有一定疑慮。最終，報告建議運輸署委聘獨立顧問，就部份專營巴士上層座椅加裝安全帶，進行成本和效益分析，署方就在 2019 年委聘獨立顧問研究，最後撥款 5 億元資助巴士公司安裝安全帶。羅康錦指出，報告當年並無強制乘客佩戴安全帶的建議，「因為如果冇儀器（安全帶），你迫都迫唔到，你要裝晒先可以畀佢哋揀用唔用。」

羅康錦：使用人次多 一旦意外受傷數字不低

羅康錦指，如果目的是為了保障安全，以及讓市民大眾廣泛使用安全帶，強制佩戴的而且確是最簡單的做法，至於他的看法是「有就用啦」，否則當年政府撥出的 5 億元資助，以及現有已經安裝的安全帶都會被浪費。對於外國未有規定所有巴士安裝安全帶，以及強制乘客佩戴，羅康錦表示香港人口眾多，每日使用公共巴士的人次多達 400 萬，一旦發生意外而受傷的人並不少，他並引述當年報告指，2017 年因為無佩戴安全帶而受傷的乘客多達 515 人，「唔係一個細問題嚟」。

訂立部份豁免憂引起混亂

對於有意見指應該設定部份豁免條件，羅康錦認為除了乘客眾多的因素外，交通意外並不只限在高速公路發生，而且香港的路況複雜，巴士路線不時穿越市區道路和高速公路，規定何時佩戴和不佩戴容易引起混亂。羅並且說，明白今次新措施是一個改變 400 萬人次日常習慣的舉動，需時適應，但他憶起當年車禍的消防員作供，深切體會慘痛意外是可以發生在所有人身上，大家應該設法保障自身安全，「如果可做一步，情願多做一步。」