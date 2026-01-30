巴士安全帶｜陳美寶：盡快刪除相關強制要求法律條文｜Yahoo

【Yahoo新聞報道】巴士強制乘客戴安全帶新例由周日（25 日）實施至今爭議不斷，除了市民投訴感不便，又先後爆出破壞安全帶及故障事件，相關法律條文更被發現「乘客強制佩戴」措施只適用於今年 1 月 25 日或以後首次登記的巴士，疑似跟政府新聞公報以及官員一直以來說法有落差。政府下午 3 時 18 分出稿，表示局長陳美寶將會在下午 4 時 15 分在立法會會見傳媒。

陳美寶表示，由於目前法律條文偏離政府的立法原意，現時會盡快刪除相關強制要求法律條文，之後再徵詢意見，再擬定重新推動法例日期。