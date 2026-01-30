獨立書店推薦賞︱吳靄儀《雨中的香港》獲獎
巴士安全帶｜陳美寶：盡快刪除相關強制要求法律條文｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】巴士強制乘客戴安全帶新例由周日（25 日）實施至今爭議不斷，除了市民投訴感不便，又先後爆出破壞安全帶及故障事件，相關法律條文更被發現「乘客強制佩戴」措施只適用於今年 1 月 25 日或以後首次登記的巴士，疑似跟政府新聞公報以及官員一直以來說法有落差。政府下午 3 時 18 分出稿，表示局長陳美寶將會在下午 4 時 15 分在立法會會見傳媒。
陳美寶表示，由於目前法律條文偏離政府的立法原意，現時會盡快刪除相關強制要求法律條文，之後再徵詢意見，再擬定重新推動法例日期。
其他人也在看
巴士戴安全帶規例實施 女乘客寧坐樓梯指逼不得已
巴士上佩戴安全帶的規例已實施，眾多乘客表示不便。有乘客近日拍攝到一名女乘客坐在巴士梯級上，指是逼不得已。乘客不得阻塞樓梯網民前日在社交平台Threads上載相片，指「大人大姐，同佢講不要在這個位置坐，佢仲話係迫不得已喎！真係……」在該女子的背後正有一張貼紙，提醒乘客上層及樓梯不准站立。而根據九巴乘客須知，乘客登車後應行入車廂內部，嚴禁阻塞樓梯及閘門通道。am730 ・ 22 小時前
巴士安全帶｜法例原文指強制乘客佩戴安排 只適用於 1.25 起新登記巴士 江玉歡冀政府清楚解說｜Yahoo
巴士強制乘客戴安全帶新例今日（30 日）實施第六日。政府過往多次強調，包括在政府新聞公報中指出，巴士不論是否新登記，司機和座位乘客均須佩戴安全帶，不過前立法會議員江玉歡昨日（29 日）就在社交平台發文，表示翻查了相關法律原文，指巴士乘客強制佩戴安全帶的規定，只是適用於 2026 年 1 月 25 日或該日之後首次登記的巴士；換言之，如果在前述該日之前已經首次登記的巴士有配備安全帶，乘客可自由選擇是否佩戴，亦不會因為無佩戴而負上刑責受罰。江玉歡表示，希望政府能解說清楚條文。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
兩賊上環街頭劫走 5,800 萬日圓 得手後上車逃走 疑犯機場被捕｜Yahoo
上環德輔道中發生街頭劫案。《now 新聞》、《am730》等多間媒體報道，今早（30 日）9 時 47 分，一名找換店職員向警方報案，指有兩人在上環德輔道中 272-284 號一棟商業中心對開遭兩賊搶劫，搶走一批現金。賊人得手後上車逃離現場。事主經點算後，證實被賊人盜去 5,800 萬日圓現金，折合約 290 萬港元。《Yahoo 新聞》接消息，疑犯已經在香港機場被捕，案件交港島總區重案組跟進。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
錢小豪兒子龐景峰被指拖糧 涉事模特兒已報警
錢小豪兒子、錢嘉樂姪兒龐景峰，近日被指涉及拖糧，有讀者向《Yahoo新聞》爆料指，龐景峰涉及舉辦活動後，一直未有發放8名女模特兒的薪金，由10月追討至今，亦一直拖延。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
巴士安全帶鎖扣疑攝錫紙 乘客被卡住需消防員解除 城巴報警：疑蓄意破壞︱Yahoo
政府強制巴士乘客戴安全帶後，繼有人涉剪斷安全帶，今有乘客被安全帶卡住，需消防員到場處理。事發今天（29日）早上，40歲男乘客正乘搭開往蘇屋邨方向的795X城巴，在長沙灣道一巴士站準備下車之際，發現安全帶卡住無法鬆綁，須出動消防員協助。城巴事後發現，該鎖扣內部被一張錫紙阻礙正常運作，疑有人蓄意破壞，將報警處理。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
伊朗全面備戰 部署千架新無人機 美軍艦隊逼近伊朗海域︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】伊朗當局近日表明，已做好保衛國家的準備，應對美國持續發出的軍事攻擊威脅。與此同時，地區外交努力正同步展開，試圖避免爆發新一輪衝突。伊朗外交部發言人表示，外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）於今日（30 日）在土耳其出席高層會議，強調德黑蘭正尋求在共同利益基礎上，持續加強與鄰國的關係。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
麥明詩再着3年前吊帶晚裝 驚人修身成果贈機師老公
【on.cc東網專訊】「十優港姐」麥明詩（Louisa）前年與任職機師的盛勁為（Keith）結婚，去年3月於社交平台宣布BB出世，一家三口樂也融融。半息影狀態嘅麥明詩，早前晒出同盛勁為出席好友婚禮嘅晚裝相，見佢已回復生B前嘅Fit爆身材，上圍明顯升級更見豐滿。曾東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
陳百祥寸鄧兆尊「靠父幹」才擁12億身家 兆尊：前輩講嘅嘢，我哋係會接受嘅
吳家樂、鄧兆尊一起在網台「娛樂好好玩」，談論娛樂圈發生的熱話，陳百祥近日出席活動時指鄧兆尊「靠父幹」才有這麼多身家，鄧兆尊於網台節目中回應事件。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
六旬中國婦因踩單車衝燈 被揭日本非法居留近30年
日本兵庫縣警察，周三（28日）因為一名62歲中國籍女子周瑞玲踏單車無視交通燈號而進行調查，卻揭發女子非法入境日本，並逗留了近30年。兵庫縣警察透露，在周三的傍晚，警察在神戶市的中央區一處路口，目擊一名踏着單車的女子因為無視路上的紅燈而繼續前行，被警察即時截停。在調查期間，女子無法提供身份證明，並且在返回警署調查後，發現女子根本沒有有效的居留資格。經過調查，證實女子名叫周瑞玲，她稱自己是在1997年與多人乘船在「東京附近」偷渡抵達日本，沒有正當入境，而且在日本非法居留了29年。因此以違返日本入境法例將她拘捕。警察相信女子可能是匿藏在日本公民的住所內同居多年，並調查這位女子在非法入境後，在日本輾轉去過的地方。am730 ・ 23 小時前
巴士強制戴安全帶｜陳美寶：聽到社會意見 會盡快改善鬆緊及清潔(鄔卓然報道)
【Now新聞台】就強制巴士乘客佩戴安全帶，運輸及物流局局長陳美寶表示聽到社會的意見，會盡快改善安全帶的鬆緊及清潔程度等。 強制巴士乘客佩戴安全帶新規定實施後，不少乘客都投訴安全帶過緊、骯髒、上落車麻煩等。運輸及物流局局長陳美寶稱，明白市民要時間適應，運輸署及專營巴士公司要加強宣傳教育。運輸及物流局局長陳美寶：「有市民提到，可能他們在坐的時間、站立時或準備上落車，面對的一些不方便或不適應，正正是我們現時會多聽意見，希望盡量在裝置、清潔、使用時的方便及便利程度，盡量盡快跟進及改善，亦有助市民能夠盡快適應。以往我們在的士或小巴推行時，其實都有看到可能市民表達一些使用情況，其實我們很希望大家一起適應這件事及把它做好。」被問到企位沒有安全帶是否更危險，陳美寶說，企位本身都有配套確保安全。陳美寶：「在巴士站立的地面是加設了一些防滑地面，亦有提供防滑欄杆及加長欄杆，佩戴安全帶作為其中一個加強乘客保障自身安全的討論，其實不是新的，是醞釀及討論多年，亦每次在意外發生後，社會的關注都是期望政府盡快落實有關措施。」對於特首李家超早前稱，新規定是因應2018年大埔巴士翻側意外獨立委員會的建議而設，但當年報告並now.com 新聞 ・ 1 天前
未成年小媽媽成為日本社會現象 原因讓人很吃驚
一張表單在日本引起很大的話題，這是一張未滿14歲懷孕生子的原因表單， 裡面調查了為什麼小學女生會懷孕生子，懷孕的原因讓人覺得震驚且難過...Japhub日本集合 ・ 1 小時前
原定帶往香港 東京5人遇劫失逾4億日圓現金
【on.cc東網專訊】日本東京都台東區東上野周四(29日)晚有3名日本籍和2名中國籍共5名男女，當街遭3人團夥搶走裝有4.2億日圓(約2,100萬港元)現金的行李箱。數小時後，羽田機場亦有一名男子遭企圖搶走巨額現金未果，涉案團夥在逃。兩宗案件的受害者均表示，原計on.cc 東網 ・ 4 小時前
荃灣鬧市「死場」大蝕讓 地皇廣場劏舖31萬沽 十年貶值8成
荃灣著名「死場」地皇廣場錄得大幅蝕讓個案，由前中國小姐趙哲妤母親李渠興持有的一間劏舖，近日以31萬元沽出，持貨十年賬面貶值約120萬元或8成。更多消息：「炒機聖地」淪為「死場」 投資者連沽3個先達劏舖 十二年跌剩1球 貶值87%劏場首都、先達驚現「蒸發式」蝕讓：黃金地段救唔返？揭劏場管理缺陷上述物業為荃灣登發大廈地皇廣場1樓單號舖，面積僅約82平方呎，現為夾公仔舖，近日假黃開基拍賣行以20萬元推拍，獲兩組客搶購，最終搶高逾5成至31萬元沽出，成交呎價約3,780元。據知，上述舖位由前中國小姐趙哲妤母親李渠興於2016年以152.73萬元購入，持貨近10年轉手，賬面蝕讓121.73萬元或80%。地皇廣場位於荃灣大河道，屬人流較旺地段，前身為登發大廈之商場。2012年，人稱「劏舖大王」的投資者尹柏權以4.1億港元，向已故「舖王」鄧成波購入該商場，其後更名為地皇廣場，並拆成二百多個劏舖出售，面積最細僅50呎。尹柏權提供首兩年5厘租金回報保證，套現約9億港元。不過由於配套不足，缺乏有效管理，地皇廣場很快淪為「死場」，地皇廣場業委會成員亦曾成立「地皇之光管理有限公司」以聯租方式自救，不過效果有限28Hse.com ・ 23 小時前
陳美寶下午回應強制佩戴安全帶實施安排 據悉考慮暫緩或撤回條例
強制巴士乘客配戴安全帶法例惹來社會爭議。本地傳媒引述消息，運輸及物流局局長陳美寶下午交代強制安全帶新安排，據悉考慮的方案包括暫緩法例，亦可立即修例，甚至撤回條例等，但面對社會普遍爭議聲音，當局要慎重考慮，以免影響市民。(ha/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 小時前
東京連環搶劫巨額現金案 4 億日圓被搶 受害者包括中國人 原定運錢到香港｜Yahoo
上環今早（30 日）發生大額日圓現金搶劫案，日本東京昨晚（29 晚）亦發生兩宗類似案件。當地傳媒報道，5 名男女昨晚在東京都台東區街頭遭到 3 名男子襲擊，事主被噴灑疑似催淚氣體，期間被搶去逾 4.23 億日圓（逾 2,100 萬港元）現金。案件發生後兩個半小時，另一單搶劫案件於羽田機場停車場發生，事主被噴灑疑似胡椒噴霧，幸好最終保住逾 1.9 億日圓（約 950 萬港元）現金。兩單案件的受害人都是原定計劃將該批日圓現金運往香港，當地警方指兩宗案件犯案手法類似，正調查兩者是否關連。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
周渝民老婆喻虹淵原來這麼可愛！IG快問快答從夫妻相處聊到育兒日常，真實個性超圈粉！
面對粉絲狂誇「怎麼可以這麼漂亮」，喻虹淵先笑說感謝有美顏相機！也開心分享從去年開始慢慢調整飲食、搭配運動，一週大約運動一到三次，早餐吃拿鐵＋水煮蛋、午餐不忌口但不會吃到太撐、晚餐則視情況不餓就吃青菜豆腐湯，不追求極端，而是希望能長久維持，狀態看起來自然有...styletc ・ 59 分鐘前
東記私房菜慘遇「60人霸王餐」騙局！老闆報警揭悲慘內情 $180急售鮑魚龍躉獲網民力撐：一晚即爆滿
香港飲食業經營艱難，最怕遇到「西客」走數！位於觀塘的私房菜「東記私房菜」，其老闆兼前資深廣告人姚冠東，日前在社交平台發文求助，指遭遇一名舊客預訂60人宴席後竟無力付款，變相食「霸王餐」。事件最終驚動警方，亦揭開了該名食客背後疑似墮入桃色陷阱的悲慘故事。為了不浪費大量珍貴食材，老闆以$180成本價呼籲街坊「幫手食」，結果引發大量網民熱烈響應！Yahoo Food ・ 1 天前
【娛事者】余詠珊 - 綜藝之母還是綜藝之冇？- 郭靖言
近日兩間電視台都有高層變動，先有曾志偉辭任無綫電視（TVB）總經理，新鮮滾熱辣是有線寬頻高層大執位，行政總裁杜之克以及高層余詠珊和何哲圖同日離職Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
棚網｜報道指屋宇署覆檢棚網未達阻燃標準 須緊急下架 據了解非議會採購批次｜Yahoo
大埔宏福苑五級火導致 168 死，而且被發現屋苑大維修時部份外牆棚網未達阻燃要求。發展局之後表示，要求全港正進行維修大廈外牆棚網一律先下架，經覆檢後證實合格才准再上架。《香港 01》昨日（29 日）引述消息指，近期有承建商將棚網上架後，屋宇署抽查檢驗期間發現有 1 宗棚網未能通過阻燃要求，勒令須於日內緊急下架。就有關消息，《Yahoo 新聞》已經向屋宇署查詢，正待回覆。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
巴士安全帶｜運輸署：宣傳大使不會執法 檢討報告委員稱當時未強制佩戴：裝晒先可以揀用唔用｜Yahoo
巴士強制戴安全帶新例今日（29 日）實施第五日。運輸署安全總監李艷芳在電台節目表示，巴士乘客佩戴安全帶能夠保障大家安全，未來一段時間仍然會著重宣傳和教育，會派大使在巴士總站向乘客宣傳，但他們不會負責執法，又指會持續檢視狀況，有需要時會延長「首階段」的時間。對於昨日九巴 86K 線一架巴士的安全帶被剪爛，李艷芳提醒市民應該時刻守法。至於香港專營巴士服務獨立檢討委員會委員羅康錦就在同一節目指，當年報告的改善建議並非只聚焦安全帶，當時的目標亦只是朝向讓所有巴士都安裝安全帶，未達到強制所有乘客佩戴的一步。羅康錦認為，如果巴士有安裝安全帶，安全起見乘客應該佩戴。Yahoo新聞 ・ 1 天前