巴士安全帶｜守法變「坐監」？返工男佩戴安全帶被困 45 分鐘驚恐頭暈送院！解析密閉空間生理反應

巴士安全帶｜守法變「坐監」？返工男佩戴安全帶被困 45 分鐘驚恐頭暈送院！解析密閉空間生理反應。本港巴士強制佩戴安全帶新例實施不足一週，隨即爆發一宗意想不到的「受困驚魂」。早前（29 日）一名男乘客在乘坐城巴上班途中，因遵守法例扣上安全帶，卻在準備下車時發現安全帶鎖扣離奇失靈，最終被「反鎖」在座位上長達 45 分鐘。

事件不僅驚動 16 名消防員到場營救，事主更因在密閉且無冷氣的環境下感到嚴重頭暈不適，需緊急送院治理，並聲言會向巴士公司索償醫療費。

上班變受困「越掙扎越驚」，16消防大陣仗救人

事發於昨日（29 日）早上約 11 時許，40 歲的苦主陳先生搭乘城巴 795X 路線由將軍澳前往長沙灣上班。陳先生憶述當時上車就座後，守法地扣上安全帶，當時並無異樣。然而，當巴士到達長沙灣準備下車時，他卻發現鎖扣無論如何按壓都無法彈開。

陳先生表示當時心情非常焦慮：

「我嘗試按扣但解不開，想鑽出來也不行，腰部的帶一直解不開，因為趕上班，當刻真的很焦慮。」。

由於無法脫困，陳先生只好求助鄰座乘客通知車長。車長隨即將巴士停靠在長沙灣昌華街巴士站，並通知車務中心及報警。現場情況一度緊張，消防處共出動 3 輛消防車、1 輛救護車及救護電單車，合共 16 名消防員及 4 名救護員到場協助。

絕望 45 分鐘：車長獲知「唔准剪帶」？苦主：發生火警點算

最令陳先生感到荒謬的是營救過程。據他向媒體透露，車長曾致電公司報告，但獲回覆指「不能用剪刀剪開」安全帶。最終，消防員到場後亦無法即時解開鎖扣，需花費約十多分鐘慢慢鬆開安全帶，才騰出空間讓陳先生脫身。

陳先生被困在座位上超過 45 分鐘，期間巴士關掉冷氣，令他陷入極度焦慮與生理不適。他質疑：

「如發生火警或重大事故，如果乘客無法逃生就很嚴重。」

立法會議員江玉歡亦對「禁剪安全帶」的說法表示促請政府釐清，直言：

「唔 work 都要破壞救人啦」

💡醫思小百科：為何受困會引發頭暈不適？

今次事件中，陳先生在脫困後報稱頭暈不適，需由救護車送往明愛醫院治理。醫學上是因為在狹窄且空氣不流通的空間內長時間受困，容易引發多種生理反應：

1. 換氣過度與焦慮：

當人陷入突如其來的受困狀態（如陳先生所指的「焦慮」），呼吸頻率會不由自主加快，導致血液中二氧化碳濃度下降，引發頭暈、手腳冰冷甚至麻痺。

2. 熱應激反應：

事發時巴士停車並關掉冷氣。在密閉的車廂內，體溫調節可能受阻，導致血管擴張、血壓波動，進而產生頭暈、噁心感。

3. 壓迫影響呼吸：

由於陳先生當時被腰帶緊扣，加上心理壓力，緊勒的安全帶可能限制了腹式呼吸的深度，減少氧氣攝入量，令頭暈症狀加劇。

驚人反轉！鎖扣內藏「錫紙」疑蓄意破壞，城巴報警求警

原以為是一宗單純的機械故障，城巴在同日下午進一步檢查涉事巴士時，竟發現驚人內情。城巴發言人指出，涉事安全帶鎖扣內部被發現藏有一張錫紙，阻礙了正常運作，懷疑有人蓄意破壞。

城巴對此表示高度關注，並已就事件報警處理。警方日前（30 日）證實接獲報案，將案件列作「求警協助」跟進。陳先生則強調，政府推行新法例時應考慮更全面，並表示會向巴士公司索償相關醫療費用。

針對今次事件，運輸署已要求巴士營辦商提交報告，並重申巴士公司必須做好日常的安全帶檢查與維護。城巴亦承諾會加強車隊檢查，確保逾 1,700 輛巴士的安全帶狀態良好。