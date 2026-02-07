巴士安全帶｜政府檢討巴士安全帶法例 陳振英同意不用急於重新立法

【Now新聞台】政府將全面檢討強制巴士乘客戴安全帶的法例。立法會內會主席陳振英表示，同意當局不用急於重新立法；自由黨及G19就表示，希望當局多聽市民及業界的意見。

立法會內會主席陳振英：「我就覺得要多聽市民的意見，不用急的，將所有意見融合之後，再考慮將來法例應如何修改。」

立法會G19召集人霍啟剛：「聽到一些意見，我想我們都有責任，代表不同界別多些跟市民討論大家的意見，再轉告政府。同意不用急，這件事不用急，但我覺得保護公眾安全是重中之重。」

自由黨主席邵家輝：「最重要是檢討罰款金額，罰是沒有問題，不過若果懲罰不是一致，私家車後座不戴安全帶好像不用坐監，市民就問為何要戴呢？所以會令很多市民覺得情況很奇怪。」

