巴士安全帶｜2018年大埔車禍獨立委員會專家：企位市區巴士不宜強制戴安全帶(湯偉圓報道)

【Now新聞台】運輸及物流局廢除強制巴士乘客佩戴安全帶的條文，將全面檢討及展開公眾諮詢。曾任2018年大埔車禍獨立檢討委員會的專家接受本台訪問，稱香港的市區巴士根本不適宜強制乘客佩戴安全帶，當年亦無作出這個建議。

強制佩戴安全帶的規定因為法例有技術不足，實施六日後煞停，面對坊間的批評聲音，政府曾解釋是2018年大埔車禍獨立檢討委員會的建議；運輸及物流局局長陳美寶「解畫」時，亦多次提及大埔車禍。

2026年1月28日，運輸及物流局局長陳美寶：「就乘客佩戴安全帶的討論，也不是今天新增事務。大家最深刻印象的，當然是提到在大埔發生的嚴重巴士意外。」

當年有份參與委員會的專家接受本台訪問，稱當時並無作出這項建議，指市區巴士有企位乘客經常上落，根本不宜強制佩戴安全帶。

前倫敦運輸局巴士服務總監Mike Weston：「我個人並無建議或者提出要強制執行。以英國為例，長途巴士或校巴須佩備安全帶，但交通繁忙的市區巴士則沒有要求，部分原因是乘客頻繁上下車，而且乘客允許站立。我認為這項要求不適用於市區巴士，例如倫敦、香港、巴黎等地。」

當局曾指，英國、澳洲等國家都有類似規定；專家解釋，倫敦的做法並非如此，又指在設有企位的巴士強制坐位的乘客戴安全帶做法奇怪。

Mike Weston：「這做法確實有點奇怪，因為你同樣會有危險。我想需要仔細考慮的是，這有可能變相導致部分乘客寧願站立。倫敦運輸局認為安全帶並非最務實的方案，倫敦當局透過大量工作改善巴士內部設計，降低乘客受傷的風險，亦有應用科技協助司機更安全駕駛。」

他強調當局的立法原意很好，但認為改善車廂設計等方向，比起安全帶更有實質效益。

當年委員會邀請了兩位專家提供意見。另一位專家John Stanley指，由於他已經退休，所以婉拒接受訪問。

