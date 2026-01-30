獨立書店推薦賞︱區家麟頒獎：而家要一個台幾咁艱難
巴士強制安全帶暫緩推行｜特朗普提名沃什接掌聯儲局｜向太爆朱麗蒨當年匿車底避瘋狂粉絲｜1 月 30 日・Yahoo 晚報
晚安！今天是 2026 年 1 月 30 日星期五。一道廣闊雲帶正覆蓋廣東，今晚至明天大致多雲，明早初時有一兩陣雨及局部地區能見度較低。隨着北風增強，明晚天氣會轉涼，氣溫介乎 17 至 21 度。星期日及下週一市區最低氣溫將降至 14、15 度左右，出門記得帶備外套。
【今日重點新聞】
巴士強制安全帶暫緩推行｜陳美寶承認法律條文有不足 未能反映立法原意 完善後再交立法會
【Yahoo新聞】原定近日實施的巴士乘客強制佩戴安全帶新例引發廣泛爭議。運輸及物流局局長陳美寶今日 30 日表示，發現相關法律條文在技術上存在不足，未能準確反映立法原意，原本條文顯示強制要求僅適用於今年 1 月 25 日或以後首次登記的巴士。政府決定採取負責任做法，暫緩推行並盡快刪除相關條文，待完善及優化執行細節後再提交立法會審議。
兩賊上環街頭劫走 5,800 萬日圓 得手後上車逃走 疑犯機場被捕
【Yahoo新聞】上環德輔道中今日 30 日早上 9 時 47 分發生街頭劫案。一名找換店職員報案指，在商業中心對開遭兩名賊人搶劫，損失 5,800 萬日圓（折合約 290 萬港元）現金。賊人得手後乘車逃離。消息指，疑犯已於香港機場被捕，案件由港島總區重案組跟進。這已是上環兩個月內第二宗涉及日圓現鈔的大型劫案，上月 18 日永樂街曾發生涉款 10 億日圓的劫案。
長和賣港口｜特區政府強烈不滿巴拿馬港口違憲裁決 籲港企審視當地投資
【Yahoo新聞】針對巴拿馬最高法院裁定巴拿馬政府與和記港口（和黃）續約經營兩個港口的安排屬違憲，特區政府今日 30 日表示強烈不滿及堅決反對。政府發言人指出，相關做法嚴重損害港企在當地的合法權益，呼籲香港企業應審慎檢視現時及未來在當地的投資安排。政府重申外國政府應尊重合約精神，不應採取脅迫或不合理手段干預企業營運。
【今日重點財經新聞】
【鉅亨網】美國總統特朗普正式宣布，提名前聯儲局理事沃什（Kevin Warsh）出任主席，接替鮑威爾（Jerome Powell）。沃什現年 55 歲，具備央行及華爾街背景。雖然特朗普長期施壓要求減息，但市場認為沃什具備公信力，不至於完全配合政治立場。沃什曾直言聯儲局需要「體制變革」，其提名仍需通過參議院審查。消息公布後，美元指數及美債走勢持穩。
經濟學家：道指如今只值 9 盎司黃金 美股正陷「歷史性熊市」
【鉅亨網】知名經濟學家希夫（Peter Schiff）警告，隨著金價刷新歷史紀錄，一度攀升至每盎司 5,590 美元，美股實際上正處於萎縮狀態。他指出，「道瓊 / 黃金比率」已由 1999 年高峰期的 17.9 降至目前的 8.8 左右，意味著道指的真實購買力大幅縮水。希夫敦促投資者不要被通脹數據愚弄，金價的飆升反映了市場對財政預算及貨幣信譽的集體焦慮。
【Yahoo財經】Meta（META）上季業績超越市場預期，股價周四爆升一成。總裁朱克伯格在業績會議中展示了 AI 部署藍圖，計劃在未來數月推出新一代 AI 模型，並利用 AI 創造沉浸式及互動性的全新媒體格式。Meta 在 2025 年經歷重組，包括斥資 143 億美元投資初創並招攬頂尖人才，目前市場對其將 AI 全面融入各項業務的願景感到樂觀。
【今日重點娛樂新聞】
陳百祥寸鄧兆尊「靠父幹」才擁 12 億身家 兆尊：前輩講嘅嘢，我哋係會接受嘅
【Yahoo娛樂圈】「叻哥」陳百祥近日在活動中直言鄧兆尊是因為「老竇叻」才有身家，並自認做直播收入高達 8 位數字。鄧兆尊與吳家樂在網台節目《娛樂好好玩》中回應，兆尊大方表示接受前輩評論，笑言與叻哥踢波十幾二十年都沒被對方踢傷，認為對方只是維持「語不驚人誓不休」的人設，並無惡意攻擊。
向太爆劉德華 fans 瘋狂行徑 擸棍上車刮華仔 朱麗蒨返屋企要匿車底
【Yahoo娛樂圈】「向太」陳嵐近日拍片談及 90 年代追星瘋狂行徑，透露劉德華當年爆紅時，曾被粉絲拎棍包圍車隊，甚至要派代表上旅遊巴搜索。由於當時粉絲極度激進，華仔太太朱麗蒨當時非常可憐，出入都要坐在另一部車，甚至要躲在車底並用毯子蓋住自己，以避開家門口的守候人群。
【Yahoo娛樂圈】錢小豪兒子龐景峰近日被指涉及一宗拖欠薪金事件，涉及 8 名在去年 10 月拳賽中工作的女模特兒。爆料人稱龐曾多次拖延發放薪金，部分人士已報警及向小額錢債法庭落案。龐景峰今日 30 日回應指，其公司「新道館」僅為協辦身份，他只是中間聯絡人，與相關人士無合同關係，認為被指控是「搏眼球」的誹謗，但目前已聯繫經理人公司作出妥善安排。
