巴士強制安全帶暫緩推行｜陳美寶承認法律條文有不足 未能反映立法原意 完善後再交立法會｜Yahoo

【Yahoo新聞報道】巴士強制乘客戴安全帶新例由周日實施至今爭議不斷，除了市民投訴感不便，又先後爆出破壞安全帶及故障事件，相關法律條文更被發現「乘客強制佩戴」措施只適用於今年 1 月 25 日或以後首次登記的巴士，疑似跟政府新聞公報以及官員一直以來說法有落差。局長陳美寶今日（30 日）下午會見傳媒，承認法律條文有不足，盡快刪除相關強制要求法律條文，並在完善後再提交立法會。

陳美寶：政府採取負責任做法

運輸及物流局局長陳美寶表示，政府發現有關乘客在專營巴士及非專營巴士佩戴安全帶的法律條文，在法律條文技術上存在不足之處，未能準確反映立法原意。她解釋，原本計劃將佩戴安全帶的規定由私家車、的士及小巴，擴展至所有車輛座位，旨在為乘客提供更佳保障。陳美寶承認現時做法並不理想，政府對此表示重視，並決定採取負責任的做法，盡快修正及補足。

陳美寶指出，政府在檢視後認為，現階段有需要盡快安排刪除相關條文，令目前不會出現乘客專營巴士或非專營巴士必須配備及使用安全帶的法定要求。政府會在完善相關法律條文後，再提交立法會審議，之後才重新推出有關規定。

陳美寶：初心是保障乘客出行安全

她表示，政府首要工作是完善及優化條例內容與執行細節，目前正與律政司緊密合作，重新草擬法律條文，並會盡快刊登憲報及提交立法會處理相關附屬法例。她強調，待法律條文優化完成後，會再次諮詢立法會意見，才重新推出有關規定。

對於安全帶規定所引起的社會迴響，陳美寶稱已經小心聆聽市民、傳媒及議員的意見。她重申提出規例的初心只有一個，就是保障乘客出行安全。在檢視及修正規例期間，政府會繼續以教育及宣傳為重心，培養乘客在乘坐巴士時自覺使用安全帶的習慣，從而保障自身安全。當局目標是透過全面優化規定，達到保障市民安全的最終目的。