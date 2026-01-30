巴士強制戴安全帶惹爭議 當局：現階段採勸喻或警告方式

【on.cc東網專訊】巴士強制佩戴安全帶日前已實施，連日來惹起擾民及罰款過重的爭議。當局今日在立法會上指出，執法部門現階段會採取勸喻或警告方式，以配合新規定初期多做宣傳和教育，強調會法、理、情兼備。

立法會保安事務委員會舉行政策簡報會，議員鄧家彪指因應社會反應，部門在執法時會否有特別安排，或會否待運輸署和巴士公司做好安全帶設計後才執法。當局指法例的初心是為了保障乘客安全，如果再發生涉及巴士的意外而造成大量傷亡，相信大家都不願見到，所以安裝及佩戴安全帶是必需，但亦明白新規定有過渡適應期，會多做宣傳及教育。

廣告 廣告

另外，選委會界別議員樓家強關注本月15日屯門市廣場外，一名男子持刀及警員開槍案件，詢問警方會否加快「銳眼」計劃安裝閉路電視。當局回應稱，未來兩年、每年目標加裝2萬支閉路電視，到2028年共安裝6萬支，當局亦正研究能否引用AI科技協助，形容AI的可能性是無限。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】