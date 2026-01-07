巴士強制戴安全帶本月25日實施 九巴城巴增設廣播加強宣傳(林尊豪報道)

【Now新聞台】強制巴士座位乘客佩戴安全帶的新法例會在本月25日起實施，九巴及城巴都表示會配合當局的政策，例如增設車廂廣播，提醒乘客新例要求。

九巴及龍運現時有大約4300輛巴士，絕大部分的上層車頭、下層車尾等指定座位都已經裝上安全帶，其中六成、即超過2500輛是「全車有帶」，或者上層全部有安全帶，乘客又會不會用呢？

巴士乘客李小姐：「有小朋友一定要戴安全帶，一定要戴，如果有的話是更好，會安全點。」

巴士乘客：「沒有戴安全帶，而失事受傷的機會率不是很大，如果以坐巴士計，跟坐小巴不同。」

廣告 廣告

本月25日開始，如果巴士座位裝了安全帶，在新法例下，乘客必須全程佩戴，否則可以被檢控，最高可判罰款5000元及監禁三個月。

為配合新例，九巴即日起增設車廂廣播，日後如果收到有乘客舉報其他人無戴安全帶的話，就會作廣播提醒，而車站及車廂內亦會張貼提示，向乘客講述新法例的要求。有立法會議員認同做法，但關注警方會如何執法。

立法會議員(選舉委員會)陳恒鑌：「這條條例在執法上當然有一定的困難，因為在巴士上有這麼多乘客，到底誰人有扣誰人沒扣，未必會知道。我覺得實施的初期可能都是先勸喻，甚至是有模擬『放蛇』的模式，提醒大家是真的會『放蛇』，是真的會這樣做，令到大家有這樣的警覺。」

九巴指會為車長提供內部指引，如果發現安全帶不可以正常運作，會通知公司跟進。

城巴就指，目前有超過780輛巴士全車配備安全帶，會透過車廂廣播、海報等加強宣傳乘車安全。

#要聞