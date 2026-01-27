巴士戴安全帶乘客伸縮棍按落車鐘 網民倡重新安裝「電鐘帶」

強制巴士乘客佩戴安全帶的新法例周日（1月25日）生效，若巴士座位已裝設安全帶，乘客必須全程佩戴，否則可被檢控，最高罰款5,000元及監禁3個月，有市民反映佩戴安全帶不方便。一名男乘客周一（26日）乘搭巴士上層時戴上安全帶，惟伸手未能觸及落車鐘，於是拿出伸縮棍嘗試按制，惟未知是否成功，影片引來網民熱議。

該名男乘搭於社交平台Threads發文稱「論如何搭巴士攬住安全帶㩒鐘」帖文，可見當時晚上他坐在巴士上層車頭位置，守法扣上安全帶，他事前攜帶了一支伸縮棍乘車，嘗試在巴士行駛期間用伸縮棍按最近位置的落車鐘，而當時附近沒有其他乘客代為協助，最終片段未有顯示此方法是否成功。

網民另倡帶「不求人」 搲完背脊再㩒鐘

影片引發網民熱議，有人提倡「咁要轉返以前果啲㩒鐘帶，後生果啲應該未見過」獲和議，「好細個嘅時候有見過，但係成日覺得佢好難㩒，要勁大力先得」、「呢個好方便」、「咩位都㩒到」、「暴露年齡系列」。另有網民稱「樓主果然有創意」、「枝嘢唔夠粗壯」、「解扣起身㩒鐘，再坐返扣返」、「復古...大聲講下站有落」、「呢一下仲難過同司機講：『司機有落！』」、「帶支不求人出街咪得，搲完背脊㩒鐘落車再搲背脊」、「今次長者着數啲，多數有支拐仗，落車前一督」、「你試下坐滿曬人再試一次」、「一陣唔小心隊親人，又有排嘈啦！」、「總站落就唔使㩒鐘」、「我至少今個月之內都唔會搭巴士小巴」。

廣告 廣告

行政長官李家超今日表示，公共交通工具要配戴安全帶的新措施會帶來一些行為改變，尤其初時要習慣，的確會不方便，但他引述研究指，如果兩架車迎頭相撞，配戴安全帶可以減少嚴重受傷和死亡率，認為這些行為上的小改變都是保障乘客的安全。李家超強調在實施過程中會以公眾教育、勸喻、培養習慣為首階段目標。他同時要求運輸及物流局對公共交通工具的營運商發出清晰要求，要妥善處理安全帶的清潔、性能和依規安裝。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1006746/巴士戴安全帶乘客伸縮棍按落車鐘-網民倡重新安裝-電鐘帶-有片-?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral