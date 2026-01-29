巴士戴安全帶規例實施，女乘客寧坐樓梯指逼不得已(Threads圖片)

巴士上佩戴安全帶的規例已實施，眾多乘客表示不便。有乘客近日拍攝到一名女乘客坐在巴士梯級上，指是逼不得已。

乘客不得阻塞樓梯

網民前日在社交平台Threads上載相片，指「大人大姐，同佢講不要在這個位置坐，佢仲話係迫不得已喎！真係……」在該女子的背後正有一張貼紙，提醒乘客上層及樓梯不准站立。而根據九巴乘客須知，乘客登車後應行入車廂內部，嚴禁阻塞樓梯及閘門通道。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1007505/巴士戴安全帶規例實施-女乘客寧坐樓梯指逼不得已?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral