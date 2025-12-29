巴拿馬運河象徵中巴友誼紀念碑被拆 再掀外交風暴

（法新社巴拿馬市28日電） 位於巴拿馬運河入口附近的一座紀念中國對這條跨洋水道所作貢獻的公園及紀念碑，已於昨天晚間被地方政府拆除。這項出乎意料的行動已遭到中方批評，要求進行徹底調查。

這座建於2004年的公園和紀念碑，位於美洲大橋（Bridge of the Americas）旁、俯瞰運河，象徵中巴兩國之間的友誼，已由阿萊漢（Arraijan）市長辦公室下令拆除。

市長辦公室在聲明中表示，公園和紀念碑因結構受損而構成「安全風險」。

廣告 廣告

然而，巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）今天表示「這種野蠻行為毫無任何正當理由」，並稱其為「不可原諒的非理性行為」。

此一事件發生的時機敏感，正值美國總統川普（Donald Trump）近月來頻頻質疑中國對巴拿馬運河營運影響過深，並公開主張重新取得控制權之時。

中國駐巴拿馬大使徐學淵親自視察拆除現場後表示，這對中巴友誼造成「重大傷害」」，同時冒犯了約30萬名華裔巴拿馬人。

中國大使館在X平台發布影片，要求對事件進行「徹底調查」，並將對這些「非法、不當且具破壞性」的行為予以「嚴厲制裁」。

美國與中國是全長80公里巴拿馬運河的主要使用國，而每年約有全球5%的海運貿易經由該運河通行。

巴拿馬運河於1914年至1999年間由美國控制，之後移交巴拿馬。

川普已要求美國船隻在通過運河時享有優惠條件。

香港長江和記實業（CK Hutchison Group）旗下的和記港口（Hutchison Ports）負責營運運河太平洋與大西洋兩端的兩座港口，但已同意將其出售給美國資產管理公司貝萊德（BlackRock）。