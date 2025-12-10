巴西下議院通過法案 可望大減前總統波索納洛刑期

（法新社巴西利亞10日電） 巴西國會下議院今天凌晨通過法案，可望大幅縮減前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）因密謀政變遭判處的刑期。法案通過前有議員意圖干擾議程，引發國會騷亂。

波索納洛這位極右派前領袖自11月起服刑27年，原因是被認定策劃阻止2022年大選後現任總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）上任的陰謀。

國會議員持續討論一項大幅減輕多項罪行刑期的法案，其中包括企圖政變罪，這意謂著現年70歲的波索納洛有機會將刑期縮減到僅剩約2年多。

經過激烈辯論、甚至有1名議員遭警方強行帶離議場後，下議院今天上午通過這項法案。該法案仍須參議院批准，才可成為法律。

在保守派占多數的國會，波索納洛的支持者數月來一直研議各種減輕其刑責的方案，包括先前因全國大規模抗議而失敗的特赦提案。

特赦破局後，眾議員卡瓦坎特（Sostenes Cavalcante）表示：「邁向目標的第1步，就是減刑。」

昨天在下議院表決法案時，場面陷入混亂。根據當地電視台轉播畫面，親政府左派議員布拉加（Glauber Braga）在台上痛批「政變攻勢」，並占據議長席後，遭警方強行帶離議場，法案最後在今天凌晨通過。

主導法案協商的國會議員達佛爾卡（Paulinho da Forca）在給法新社的影片中說，如果這項法案最終成為法律，「波索納洛的刑期將減少到…只剩2年4個月左右」。

不過，最終仍需由司法機關依國會批准的新條款重新量刑。