巴西下議院通過法案 可望大減前總統波索納洛刑期
（法新社巴西利亞10日電） 巴西國會下議院今天凌晨通過法案，可望大幅縮減前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）因密謀政變遭判處的刑期。法案通過前有議員意圖干擾議程，引發國會騷亂。
波索納洛這位極右派前領袖自11月起服刑27年，原因是被認定策劃阻止2022年大選後現任總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）上任的陰謀。
國會議員持續討論一項大幅減輕多項罪行刑期的法案，其中包括企圖政變罪，這意謂著現年70歲的波索納洛有機會將刑期縮減到僅剩約2年多。
經過激烈辯論、甚至有1名議員遭警方強行帶離議場後，下議院今天上午通過這項法案。該法案仍須參議院批准，才可成為法律。
在保守派占多數的國會，波索納洛的支持者數月來一直研議各種減輕其刑責的方案，包括先前因全國大規模抗議而失敗的特赦提案。
特赦破局後，眾議員卡瓦坎特（Sostenes Cavalcante）表示：「邁向目標的第1步，就是減刑。」
昨天在下議院表決法案時，場面陷入混亂。根據當地電視台轉播畫面，親政府左派議員布拉加（Glauber Braga）在台上痛批「政變攻勢」，並占據議長席後，遭警方強行帶離議場，法案最後在今天凌晨通過。
主導法案協商的國會議員達佛爾卡（Paulinho da Forca）在給法新社的影片中說，如果這項法案最終成為法律，「波索納洛的刑期將減少到…只剩2年4個月左右」。
不過，最終仍需由司法機關依國會批准的新條款重新量刑。
宏福苑五級火｜港人提問責訴求被拘控 聯合國人權事務高級專員促撤案｜Yahoo
大埔宏福苑五級火災造成至少 160 人喪生，居民家園被毀，政府調查及跟進工作持續進行。聯合國人權事務高級專員蒂爾克（Volker Türk）表示，對於有港人提出問責和調查火災的訴求，特區政府卻引用嚴苛的國安法例去打壓，表達深切關注。他促請港府撤銷有關案件，指香港的人權狀況出現系統性侵蝕，呼籲當局保障公民空間。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
川普痛批歐洲衰弱 要烏克蘭恢復選舉
（法新社華盛頓9日電） 美國總統川普在一項今天發出的專訪中加深他與歐洲的裂痕，稱歐洲正在「衰敗」，批評美國傳統西方盟友在移民和烏克蘭議題上過於「軟弱」。川普接著批評歐洲在解決俄烏戰爭中的角色，「他們光說不練，戰爭就這樣一直拖下去」 川普提出的俄烏和平方案引發歐美歧見，許多歐洲國家擔心川普的方案將迫使基輔向莫斯科割讓領土，華府與歐洲盟國分歧益發顯著。法新社 ・ 12 小時前
外交部：雷達照射事件真相清楚 應去問日方戰機為何出現相關區域
日本防衛大臣小泉進次郎再就中國軍機上周六(6日)在沖繩本島附近水域，以雷達照射日本自衛隊戰機的事件表示關切，批評中方的行為十分危險，又指中方事前未有通報訓練的海空域。中國外交部發言人郭嘉昆在例行記者會回應記者相關提問，重申中方已就雷達照射問題闡明嚴正立場，事實真相十分清楚，中方在有關海空域展開演訓活動，符合國際法和國際慣例，相關操作專業規範，無可非議，艦載機在飛行訓練時開啟搜索雷達是各國通常做法，亦是確保飛行安全的正常操作。郭嘉昆指出，中方海軍發言人已明確表示，事先公布了訓練的海空域，他建議記者去問日方，日本戰機為什麼要出現在相關區域，製造這場不應該發生的危險事件，是否刻意滋擾中方正常演訓活動，製造緊張事態。 (ST)#中國外交部 #雷達照射事件 (ST)infocast ・ 1 天前
賴清德稱樂意幫助解決大陸經濟問題 國台辦回應！
賴清德總統說樂意幫助解決大陸面臨的經濟問題，大陸國務院台辦發言人陳斌華周三（10 日）對此表示，賴清德信口開河、自不量力，企圖靠玩數字遊戲誤導輿論。鉅亨網 ・ 6 小時前
裁決在即 美企急爭逾千億美元退稅 特朗普：有「B計畫」重建關稅結構
美國最高法院即將對總統特朗普是否有權力利用緊急權力法案 (IEEPA) 大規模徵收關稅作出關鍵裁決，此案不僅將決定美國貿易政策的未來走向，更牽動著可能高達 1000 億美元甚至更高的關稅收入歸屬。鉅亨網 ・ 2 天前
通脹遏不下 特朗普巡迴撲火救民望
美國總統特朗普本周將走訪各地，直接回應美國人的生活成本的擔憂。一方面，特朗普及他的閣員繼續淡化不少美國人對日常開支愈來愈難以負擔的感受。另一方面，特朗普與其團隊近周推出一系列措拖，似乎承認維生問題並非傳媒杜撰的議題。Yahoo財經 ・ 1 天前
中國｜王毅：台灣地位已被「七重鎖定」
據外交部網站，中共中央政治局委員、外交部長王毅周一在北京，同德國外長瓦德富爾(Johann Wadephul)會談時，就台灣問題的歷史事實和法理經緯作了全面闡述。王毅指出，一系列鐵的事實從政治上、法理上充分證明台灣就是中國領土，台灣的地位已經被「七重鎖定」。 王毅表示，日本現職領袖日前竟然發出台灣有事日本就可以使用武力的荒謬言論，嚴重侵犯中國的主權和領土完整，公然違背迄今對中方所做的承諾，直接挑戰二戰勝利成果和戰後國際秩序，也對亞洲乃至世界和平帶來嚴重隱患。 王毅強調，台灣自古以來就是中國領土。1943年12月，中美英發表《開羅宣言》明確規定，日本戰後必須將所竊取於中國之領土台灣等歸還中國。 1945年7月，中美英共同簽署、後來蘇聯參加的《波茨坦公告》第八條規定，《開羅宣言》之條件必將實施。 1945年8月15日日本戰敗，日本天皇承諾忠實履行《波茨坦公告》各項規定並無條件投降。 10月25日，中國政府宣布恢復對台灣行使主權，並在台北舉行中國戰區台灣省受降儀式。 1949年中華人民共和國中央人民政府取代中華民國政府成為代表全中國的唯一合法政府，自然對包括台灣在內的全部領土行使主權。 19Fortune Insight ・ 1 天前
據報美國與印尼貿易協議瀕臨破裂
英國《金融時報》引述消息人士報道，美國官員對印尼在7月達成的貿易協議條款日益感到不滿，兩國的協議正面對瀕臨破裂的風險。AASTOCKS ・ 9 小時前
巴比斯再任捷克總理 牽動援烏、與歐盟關係
（法新社布拉格9日電） 支持美國總統川普（Donald Trump）的捷克億萬富翁巴比斯（Andrej Babis）今天再度出任捷克總理，這可能預示捷克對烏克蘭援助將終止，與歐洲聯盟的關係也可能更加緊張。現年71歲的巴比斯曾於2017年至2021年主政，如今再獲捷克總統帕維爾（Petr Pavel）任命總理。法新社 ・ 22 小時前
中方指日戰機惡意衝闖雷達搜索範圍 美國批解放軍行為無助和平穩定
中日外交戰持續，最新一輪爭論圍繞解放軍戰機以雷達照射日本戰機。內地央視網頻道《玉淵譚天》昨日（9 日）公開錄音，證明中方曾向日本通報訓練行動。日本防衞大臣小泉進次郎今日（10 日）則回應指，日方當時未獲充分資訊。同時，美國國務院回應指，中國的行為無助於區域的和平穩定。Yahoo新聞 ・ 58 分鐘前
防衛省：中俄戰機聯合飛行是日本安全保障重大關切
日本防衛省表示，2架中國H-6轟炸機和2架俄羅斯TU-95轟炸機，昨日(9日)在東海至日本四國附近的太平洋之間進行長途飛行，航空自衛隊戰機緊急升空應對，中俄戰機未侵犯日本領空。防衛省指，中俄戰機聯合飛行是對日本的示威行動，是日本安全保障的重大關切。防衛省指，從日本海飛來的俄羅斯轟炸機在東海，與中國轟炸機匯合，通過沖繩本島和宮古島之間飛行至四國近海後，轟炸機掉頭在該空域往返飛行，又指中俄戰機也一度在日本海活動。中國國防部日前宣布，中俄將於本月上旬在俄羅斯境內，舉行第3次反導聯合演習，指聯演不針對第三方，與當前國際和地區局勢無關。 (ST)#中俄戰機 #日本 (ST)infocast ・ 7 小時前
中國據報將國產AI晶片納入官方採購清單
英國《金融時報》引述消息報道，中國首次將國產人工智能(AI)晶片列入官方採購清單。中國工信部近期將華為、寒武紀等中國企業的AI處理器列入政府認可供應商名單。此舉發生在美國總統特朗普周一宣布允許Nvidia(NVDA.US)向中國部分客戶出售H200晶片之前。報道指出，中國的新採購清單尚未公布。一些政府機構和國有企業已收到指導文件。H200禁令解除後，中國據報將限制H200晶片在境內使用，部分原因是北京政府一直在努力擺脫對美國技術的依賴，並推動本土AI晶片的研發。#Nvidia #華為 #寒武紀 (CW)infocast ・ 5 小時前
據報日方於雷達照射事件當日曾經防務熱線聯絡中方 惟未獲接聽
中日兩國因戰機雷達照射事件關係持續緊張。日本《讀賣新聞》引述消息指，上周六事發當日，日本當局曾透過兩國的防務熱線聯絡中方，但中方沒有接聽。日本內閣官房長官木原稔周一見記者時，拒絕回應熱線使用情況，但稱日中在緊急時保持順暢溝通至關重要，若無法第一時間聯絡，偶發性軍事衝突難以避免。 中日兩國在2018年6月啟動「海空聯絡機制」，2023年3月正式啟用兩國防務熱線。日本防衛大臣小泉進次郎早前在馬來西亞與中國防長董軍會面時，曾提到雙方應確保熱線適切、確實運作，並同意加強各層級的交流。 (ST)#中日 #雷達照射事件 (ST)infocast ・ 1 天前
據報中國對日本出口稀土審批延誤 外交部：中方依法依規處理
日本傳媒報道，中國近期對日本企業出口稀土審批出現延誤，日本官員認為中方可能試圖就兩國近期的爭端施壓，日方正評估中方的反制措施。 中國外交部發言人郭嘉昆在例行記者會回應相關提問指，中方主管部門已經多次介紹稀土相關物項出口管制的工作情況，中方正在依法依規處理有關問題。 (ST)#中國外交部 #稀土 (ST)infocast ・ 1 天前
諾貝爾研究所：和平獎得主馬查多記者會取消
本年度諾貝爾獎頒獎禮周三(10日)分別在挪威及瑞典舉行，當中和平獎會在挪威奧斯陸市政廳頒發。今屆和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多原定周二中午舉行記者會，但在預定時間3小時後，挪威諾貝爾研究所宣布記者會取消。研究所指出，馬查多曾表示前往奧斯陸的道路非常艱難，因此目前無法進一步提供她會在何時，以及如何抵達奧斯陸的進一步消息。 58歲的馬查多面臨委內瑞拉當局多項刑事調查，一直在當地匿藏，對上一次公開露面是11個月前。檢方指控她涉及陰謀罪、煽動仇恨罪和恐怖主義罪，一旦離境，將會被視作逃犯。 (ST)infocast ・ 9 小時前
宏福苑外圍雜物清理已完成
政府發言人表示，截至周一(8日)中午，政府成立的「大埔宏福苑援助基金」已收到的外界捐款約30億元，連同政府投入的3億元啟動資金，基金總額約為33億元，會用在協助居民重建家園，是長期和持續的支援。 截至昨日，政府已處理1,357宗向每戶受影響家庭發放生活津貼個案，生活津貼金額已由5萬元增至10萬元，政府會陸續發放有關款項；另外，基金會已處理95宗就每名死者向家屬發放20萬元慰問金及5萬元殮葬金個案。而政府至今已向1,932戶派發1萬元應急補助金，相關派發工作已大致完成。 截至昨日上午，共有1,422名居民入住由民政及青年事務局協調的青年宿舍/營舍或酒店房間；另有2,522名居民現居於房屋局的過渡性房屋或香港房屋協會項目的單位。此外，大埔民政事務處現維持一所位於大埔社區中心的臨時庇護中心對外開放，供有需要人士使用；另一所位於東昌街社區會堂的臨時庇護中心，則會繼續運作至所有使用者全部遷往經安排的應急住宿為止。 發言人表示，政府與資訊科技業界構建的物資捐獻網上平台繼續運作，至今共收到超過1,600個登記，其中約三成由機構提出，而餘下的由市民個人提出；至今已有超過5,700件涵蓋不同類別的物資配AASTOCKS ・ 1 天前
官員：俄烏和平計畫磋商 領土仍是最棘手議題
（法新社基輔8日電） 一名知悉談判情況的官員今天告訴法新，在終結俄烏戰爭的磋商過程中，領土仍是「最棘手」議題。這位要求不具名的官員談到，領土問題依然是「最棘手議題，（俄羅斯總統）普丁不願簽署俄方無法獲得（烏克蘭）領土的協議，因此他們正尋求任何可能方式，確保烏國必須讓出部分領土」。法新社 ・ 1 天前
諾貝爾和平獎頒獎禮舉行 得主委內瑞拉反對派領袖馬查多行蹤不明 女兒代領獎︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】諾貝爾和平獎頒獎典禮於今日（ 10 日）在挪威首都奧斯陸舉行，挪威諾貝爾協會證實，今年的和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多（María Corina Machado）將不會親自出席領獎，目前她的行蹤仍然不明，獎項將由女兒領取及發表演說。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
美國國會料通過法案 擬限制中國生物技術公司及對華科技投資
【彭博】— 美國國會料將通過一項由兩黨議員共同發起的法案，該立法將阻止部分中國生物技術公司參與美國政府資助的合同，並授權特朗普政府禁止美國對中國人工智能和先進電腦領域投資。Bloomberg ・ 1 天前
以色列以欠稅為由 強闖聯合國近東救濟工程處辦事處扣押財物
以色列當局以欠稅為由，周一凌晨派員強行闖入，聯合國近東救濟工程處位於東耶路撒冷的已停運辦事處，扣押財物並升起以色列國旗。耶路撒冷市政府指稱，工程處拖欠1100萬謝克爾(逾2600萬港元)的房產稅，多次催繳及警告都不獲理會。 工程處發言人否認欠稅，主任專員拉扎里尼指，以色列作為聯合國會員國，有義務保護聯合國設施不被侵犯，今次是公然無視這個義務，批評以方挑戰國際法，開創危險先例。聯合國秘書長古特雷斯強烈譴責以色列的行為，指有關設施仍然屬於聯合國，敦促以方採取一切必要措施，恢復、維護及捍衛相關辦事處不被侵犯，停止採取任何進一步行動。 哈馬斯前年10月突襲以色列，以方其後指控近東救濟工程處職員有份參與，工程處其後解僱多名員工。到今年初，以方下令工程處騰空所有辦事處及停止運作，有關辦事處之後已空置，未再使用。(ST)#近東救濟工程處 #以色列 #聯合國 (ST)infocast ・ 1 天前