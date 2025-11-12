最平稅貸利息、現金優惠回贈大比拼 抓緊借平錢機會
巴西主辦聯合國氣候峰會 原住民抗議者與維安人員爆衝突
（法新社巴西貝倫11日電） 數十名原住民抗議人士今天在巴西貝倫市（Belem）聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）會場與維安人員爆發衝突，這是聯合國年度氣候峰會罕見的暴力情事。
示威群眾傍晚在會場外高喊口號、跳舞，隨後衝入會場，維安人員試圖將他們推開。現場很快恢復平靜，維安人員以桌椅堵住出入口。
法新社記者目擊一名警察坐上輪椅被送離現場。
COP30會場內的維安由聯合國負責，周邊地區則是巴西有關當局負責。
來自巴伊亞永續網（Rede Sustentabilidade Bahia）聯盟的抗議人士克拉拉（Maria Clara）告訴法新社，她希望引起外界關注原住民族群的困境。
她說：「這些聲音一直被忽略。」
