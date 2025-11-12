巴西主辦聯合國氣候峰會 原住民抗議者與維安人員爆衝突

日本內閣官房長官木原稔表示，已就首相高市早苗在國會答辯時稱，如果台灣有事，可能屬於日本「存亡危機事態」一事，向中方說明有關發言的主旨，以及日本政府的立場，強調台海和平穩定十分重要，日方一貫認為台灣問題應該透過對話和平解決。木原稔指出，1972年的《日中聯合聲明》，承認中華人民共和國是中國唯一合法政府，強調日方在台灣問題立場沒變，將進一步在廣泛領域加強與中方溝通，透過雙方努力減少難題和懸案，增進理解與合作。 中方早前批評高市早苗的言論露骨挑釁，公然鼓吹武力介入台海的可能性，嚴重違背一個中國原則，以及中日四個政治文件精神和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，挑戰中方核心利益，中方強烈不滿、堅決反對，已向日方提出嚴正交涉和強烈抗議。(ST)

infocast ・ 19 小時前