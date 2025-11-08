iHerb雙11優惠全網限時74折
巴西主辦COP30 魯拉：地球難再承受依靠化石燃料
（法新社巴西貝倫7日電） 巴西總統魯拉今天在多國領袖齊聚的峰會上表示，地球無法再承受人類仰賴化石燃料，他警告若沒迅速轉向更潔淨的能源，對抗氣候變遷恐會以失敗告終。
巴西今年在巴西北部貝倫（Belem）主辦聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30），會議地點也位在亞馬遜雨林地區。根據COP30官網的資訊，COP30將在下週開幕。今年的會議也因全球主要汙染來源國領袖缺席，而蒙上陰影，其中包含美國總統川普（Donald Trump），他曾將氣候科學斥為「騙局」，但這也促使更多國家呼籲採取行動。
而與會元首也呼籲各國開始減少依賴煤炭、石油與天然氣等主要造成地球暖化的燃料。
魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）表示，未來的能源走向將是「對抗氣候變遷的成敗關鍵」。
他也在貝倫表示，「地球再也無法支撐過去200年來，以密集使用化石燃料為基礎的發展模式。」
各國兩年前已達成「逐步脫離化石燃料」的共識。巴西盼制定一條明確的實現路線圖，但這項目標仍面臨阻力。
墨西哥環境部長巴塞納（Alicia Barcena）告訴法新社，「很難設定淘汰化石燃料的具體日期，因為仍有許多國家產油…要大家同意例如於2030年前淘汰化石燃料很困難，但這可以當作長期目標的提案」。
魯拉政府近期批准在亞馬遜地區新的石油鑽探，而他現在正在主持這場氣候談判。
而法國、西班牙、肯亞等國正在帶頭推動課徵「奢華航班稅」，主張高端旅客助長全球暖化較多，應該支付更多費用。不過，這項倡議勢必會遭遇航空業反彈，航空業占全球碳排放的2.5%。
其他人也在看
器官捐贈︱瑪麗醫院 36 小時「馬拉松式」器官移植 動員逾 50 醫護 助四名患者重獲新生︱Yahoo
【Yahoo健康】香港每年的器官移植宗數屈指可數，捐贈者的器官在病人眼中難能可貴。瑪麗醫院早前在 36 小時內「馬拉松式」接力進行四宗器官移植手術，動員超過 50 名醫護及員工，讓大愛得以傳承，幫助四名危重患者展開「第二人生」。適逢器官移植日，港島西醫院聯網移植服務協調委員會主席馬錦文感謝今次兩位捐贈者，並呼籲已登記器官移植的有心人儘快將自己的意願告知家人，延續大愛、點亮生命。Yahoo 健康 ・ 11 小時前
曼聯逼和熱刺錯失升第2
【Now Sports】周六之前，熱刺確是曼聯的一根刺，結果紅魔造訪北倫敦憑安保姆建功領先，惟之後連失兩球，僅憑迪列治補時扳平致各二言和，至少終止去季對賽4戰全敗的頹勢。這場周六英超頭場，獲勝一方可即時升上聯賽次席位置。剛奪得10月份英超最佳領隊的阿摩廉作出3個正選調動，哈利麥佳亞、馬沙拿維及杜古復任正選，約賀、達洛治與錫斯高返回後備席。熱刺續由在周中歐聯對哥本哈根入球但又被逐離場的賓倫莊遜掛帥。雙方上半場頭半段鮮有具威脅埋門，進入對方禁區次數不多。直到32分鐘，英超10月份最佳球員安保姆接應阿麥迪亞路傳中頂入，這是他個人歷來第5次攻破熱刺大門，亦是曼聯上半場僅有中框埋門。熱刺之後攻勢不少，其中基斯頓羅美路及柏連拿的攻門都未能逃過曼聯門將拿文斯的十指關。曼聯亦有擴大比數機會，不過般奴費蘭迪斯於70分鐘禁區內接應阿麥傳送後射門未中目標。曼聯最終未能維持勝果，後備上陣不久的泰利，於84分鐘接應傳中後，在禁區內轉身抽射得手，及至補時1分鐘更被列查利臣頂入。以為曼聯敗走，迪列治於補時6分鐘接應角球頂成2:2。now.com 體育 ・ 1 小時前
胡國威專欄｜「鬼城」並非新鮮事
乘車經過屯門公路，前往掃管笏附近時，會看見一個十分奇怪的景象。那裡有數幢猶如「爛尾」般的住宅物業，沒有工人在施工，棚架亦已全部拆走。事實上，該處是新地及興勝創建合作發展、位於屯門掃管笏的「星堤二期」。項目自去年中傳出「爛尾」消息，但當時新地澄清只是因應市場變化作出設計改動。一年後的今天，再有傳媒報道指項目並無任何新進展。Yahoo 地產 ・ 1 天前
61歲安德尊認愛宋芝齡？相距18年齡差的戀情，盤點圈中甜蜜「忘年戀」模範夫妻
現年 61 歲的安德尊與宋芝齡的戀情一直讓大家霧裡看花，最近林嘉華登上 TVB 《流行都市》接受訪問，緊密逼供之下，安德尊終於鬆口認愛宋芝齡，引起全網哄動！Yahoo Style HK ・ 1 天前
詐騙集團頭目遭遇黑吃黑？陳志被其家族理財室負責人擺了一道
作為柬埔寨太子集團的創始人兼董事長，出生於中國的陳志目前被控經營一個建立在奴役、性勒索和「殺豬盤」騙局上的全球商業帝國。但多年來，陳志在新加坡卻以一副受害者的面貌示人。Bloomberg ・ 1 天前
《九品芝麻官》仵作凌漢離世 陳勉良：走咗起碼5年！
曾於《九品芝麻官白面包青天》演仵作、《唐伯虎點秋香》中演御醫為周星馳把脈，探出《將軍令》的資深藝人凌漢離世，網民紛紛留言悼念，懷勉他昔日演出的經典角色。與凌漢相識多年，同是「御用看更」的陳勉良表示：「凌漢唔喺度啦！佢走咗起碼5年，嗰時喺化妝間聽到消息。大家一齊做嘢都熟，開工會傾偈，佢為人冇乜計較，成日話做人唔好計較。對後生演員都好有心，不時提點。」東方日報 OrientalDaily ・ 7 小時前
全智賢對崔俊赫一見鍾情 第1印象：他太帥
[NOWnews今日新聞]一代韓流女神全智賢日前登上好友洪真慶的YouTube節目《學習王真天才洪真慶》，聊起了自16歲開始闖蕩演藝圈的故事，甚至罕見鬆口和富商老公崔俊赫的戀愛過程，表示兩人是相親認識...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
【百佳】雙11佳折 一連4日88折（08/11-11/11）
百佳本月最強雙11佳折登場，由今個星期六開始，一連4日88折，折扣無上限，買得多慳得多！YAHOO著數 ・ 1 天前
本港最大規模韓式餐廳結業！黑白大廚白種元燒肉店 攻港未夠一年敗走
餐飲業結業潮持續，韓國「國民廚神」、《黑白大廚》評委白種元旗下的韓式燒肉店「新村食堂 SAEMAEUL」，攻港未夠一年便傳出結業消息。28Hse.com ・ 2 天前
【英超點將】卡斯美路成紅魔翻身關鍵
【Now Sports】曼聯取得久違了的連續4場不敗，數據顯示，巴西中場卡斯美路功不可沒，其狀態好壞，甚至主宰紅魔的得分能力。撰文：薄荷糖33歲的卡斯美路（Casemiro）固然不再年輕，為球隊跑足90分鐘的情況亦買少見少，但有他在陣的曼聯確是「判若兩隊」。單看2025/26年球季數據，沒有卡斯美路的曼聯，每31.54分鐘就有失球出現，但有他鎮守中場的時間平均每110.6分鐘球隊才失1球，數字竟達3倍之多，可見他為曼聯的防線帶來保護作用，強化了球隊的守備能力。與此同時，有他在陣時紅魔的攻擊力亦同樣增強，平均46.08分鐘就有1個入波，沒有卡斯美路支持的球隊，平均要爭戰69.4分鐘才有進帳。這個數據或許跟他以擅長傳，策動轉守為攻有關，卡斯美路每場比賽都有平均3.61次長傳成功交到隊友腳下，開季至今，只有5名英超中場的長傳成功率比他優勝。而且數據顯示該巴西名將亦受益於新隊友的來臨，今季8場正選上陣的比賽已貢獻3個入球。古亞、安保姆來投之後改變了紅魔中前場的面貌，卡斯美路墮後次數比之前幾季更少，相比之下，在對手半場贏得控球的次數增加，變相反映了球隊整體的球賽主宰能力強化不少。或許阿摩廉堅持的now.com 體育 ・ 13 小時前
胡定欣與老公相約媒人Bob及洪永城飯聚 網民留言：救救李施嬅吧
視后胡定欣早前藉中秋佳節喺社交網站PO出與醫生陳建華（Akin）唯美婚照，宣布二人已結婚。胡定欣與老公喺紐西蘭舉行婚禮，畫面唯美如畫；不過，原來二人嘅婚事相當保密，就連閨密團「胡說八道會」竟全不知情，更加冇收到邀請。胡定欣返到香港後陸續相約好友飯聚，好似近日佢同老公就與媒人林盛斌（Bob）夫婦及洪永城（Tony）夫婦飯聚。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
陳懿德做《聲秀》主持表現一塌糊塗 向觀眾道歉自我行刑
【on.cc東網專訊】無綫歌唱比賽《聲秀》落幕，賽果塵埃落定，外界對無論賽果以及主持的表現都有不少聲音，事隔多日，當晚擔任主持的陳懿德在社交網發長文，劈頭第一句就認錯：「錯就要認，打就要企定，首先想講對唔住，容許我沉澱咗幾日，今次嘅表現的確唔好，所以到呢刻，我都東方日報 OrientalDaily ・ 11 小時前
專訪｜姜濤現想食就食不介意肥 趣談緣份：你有冇經歷過愛情吖？留唔住㗎嘛！
MIRROR成員陸續帶來個唱，當中姜濤的演唱會「KEUNG TO “LAVA” LIVE 2025」就會於12月舉行。今年他曾歷墜海意外，但今次做訪問，卻非常輕鬆自在Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
港姐冠軍陳詠詩突公開圈外男友合照放閃 Martin樣貌背景全曝光
2025年香港小姐冠軍陳詠詩早於參選期間，於馬來西亞檳城拍畢外景拍攝後，被踢爆有「眼鏡男」接機，事後承認對方係圈外男友Martin，男友亦好支持佢參選。陳詠詩參選港姐前期，已將社交平台內性感泳衣照及與男友合照刪除；不過，當選冠軍後隨即被網民起底，與圈外男友泰國蘇梅島酒店中鴛鴦戲水激吻片段亦流出。對此，陳詠詩表示冇特別留意到片段流出，認為唔係負面事情，又大方表示如果想睇多啲，可以直接畀大家睇。日前，陳詠詩突然於內地社交平台公開與男友甜蜜合照，亦係佢首次公開男友正面照，引起熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
輕薄大電量不再是夢！ CONVEN 推出 PG10MS 外置電池
外出最怕手機沒電？想找一款輕薄卻大容量的充電寶總是難以兩全？香港本土品牌 CONVEN 最新推出的 PG10MS 10000mAh 外置電池，完美解決現代人的續航焦慮，讓你無論出差旅行、戶外活動還是日常通勤，都能保持裝置滿電狀態。 CONVEN PG10MS 搭載 10000mAh 大容量鋰聚合物電池，足以為 iPhone、Samsung Galaxy、iPad 等主流裝置提供多次充電。最令人驚喜的是，這款充電器僅重 170 克，厚度只有 13.6 毫米，輕巧得能輕鬆放進任何行裝之中，完全不佔空間。 想同時為多部裝置充電？PG10MS 支援多口輸出，配備 Type-C PD 3.0 快充接口，更提供最高 15W 無線充電功能，無論有線還是無線，都能快速回血。特別設計的 OLED 數字顯示屏，讓你實時掌握電量狀態，不再猜測剩餘電力。 作為負責任的香港本土品牌，CONVEN 在產品安全上毫不馬虎。PG10MS 內建多重保護機制，有效防止短路、過充、過放與過熱等安全隱患，並取得 FCC、CE、ROHS 等國際認證，讓你用得安心。產品提供黑色和紫色兩種選擇，600...men’s Reads ・ 21 小時前
【7-11】買雪糕、啤酒滿$100即享77折（08/11-09/11）
7-11為答謝大家對大折日嘅支持，雪糕、啤酒優惠將會特別延長加推11月8-9日，一連兩日嚟7仔買任何雪糕、啤酒滿 $100，可即享77折優惠！YAHOO著數 ・ 11 小時前