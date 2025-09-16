巴西亞馬遜雨林縮水 40年流失面積約1個西班牙大小

（法新社里約熱內盧15日電） 監測平台「巴西生態系統地圖」（MapBiomas）今天公布的數據顯示，巴西馬遜雨林於過去40年流失的面積接近西班牙國土大小，且正逼近1個危險臨界點。

該監測平台研究員費瑞拉（Bruno Ferreira）表示，亞馬遜雨林的植被流失量直逼20%至25%的「無法挽回」臨界點，一旦跨越這個臨界點，亞馬遜「將無法再維繫自身作為雨林」的生態。

「當喪失太多植被，降雨循環就會被破壞，大片地區恐將轉變成更乾燥的莽原。」

廣告 廣告

「巴西生態系統地圖」利用衛星影像監測發現，1985至2024年間，亞馬遜雨林減少約4910萬公頃。若包含其他原生植物，該區在這段期間總共流失了13%的原生植被；而研究這段期間，畜牧業成長了近5倍。

總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）2023年重返執政後，亞馬遜雨林的森林砍伐速度一度放緩。

然而，1場歷史性的旱災加劇了這片地區的森林野火，2024年8月至2025年7月期間，森林消失率較前1年反而增加了4%。

亞馬遜是世界上面積最大的自然雨林，橫跨南美洲9 國，其中約60%位在巴西。

今年11月，聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）將在巴西貝倫（Belem）舉辦。