巴西僅剩野放珍稀藍鸚鵡 全驗出鳥類高致死環狀病毒
（法新社里約熱內盧27日電） 巴西政府在今天發給法新社的聲明指出，一種近期才被重新引入巴西自然棲地的稀有藍鸚鵡，所有野生個體均被診斷出感染一種致命且無法治癒的病毒。
這項疾病重創斯皮克斯金剛鸚鵡（Spix's macaw）重返巴西東北部半乾旱自然棲地的復育計畫。這種鸚鵡自25年前被宣布於野外絕跡後，目前正試圖重新野放。
斯皮克斯金剛鸚鵡正是2011年動畫電影《里約大冒險》裡的主角之一，也是全球其中一種最稀有鳥類。
巴西保育署ICMBio告訴法新社，自2020年從德國運抵巴西的一批斯皮克斯金剛鸚鵡中，約有20隻被野放，但僅剩11隻存活。
如今，所有倖存個體都檢測出環狀病毒陽性，這種病毒會導致鸚鵡嘴部及羽毛病變。
ICMBio在聲明中說：「這種病無法治癒，在大多數情況下會導致鳥類死亡。」
在巴伊亞（Bahia）州的一處育種中心，另有21隻被圈養的鸚鵡也被驗出病毒陽性反應。
相關單位正調查病毒來源，所幸這類環狀病毒對人體沒有危害。
動畫片《里約大冒險》描述一隻在美國被圈養的斯皮克斯金剛鸚鵡回到巴西，試圖拯救同類。然而現實中拯救這種鸚鵡的行動堪稱一齣驚心動魄大戲，除需對抗不肖繁殖業者，還有私人收藏家的非法買賣。
根據ICMBio說法，巴西的Bluesky育種中心是德國瀕危鸚鵡保育協會（ACTP）的合作夥伴。該協會擁有75%全球有註冊的斯皮克斯金剛鸚鵡。
