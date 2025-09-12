巴西前總統博爾索納羅政變罪成，判囚27年3個月。(AP)

巴西聯邦最高法院台議庭周四(11日)裁定，70歲前總統博爾索納羅(Jair Bolsonaro)策劃政變罪成，判囚27年3個月，成為巴西歷史上首位因策劃政變而被定罪的前總統。審理案件的最高法院合議庭，5名大法官以4票對1票，裁定博爾索納羅5項罪名成立，包括發動政變以推翻2022年大選結果、參與犯罪組織等。博爾索納羅的代表律師經已表會上訴。

最高法院合議庭的5名法官連日投票，最終以4票支持對1票反對，裁定博爾索納羅5項罪名全部成立。其中一名支持定罪的法官指，有充分證據表明，博爾索納羅企圖侵蝕民主和制度。博爾索納羅的代表律師經已表示，會向由11名法官組成的全體最高法院上訴。

5名大法官以4票對1票，裁定博爾索納羅5項罪名成立。(AP)

美國務卿魯比奧指美國會作出回應

與博爾索納羅友好的美國總統特朗普指，對裁決感到驚訝和非常不滿。美國國務卿魯比奧(Marco Rubio)指，博爾索納羅受政治迫害，美國會作出相應回應。

博爾索納羅於2022年10月的總統大選，被盧拉(Luiz Inácio Lula da Silva)以輕微差距擊敗，連任失敗。他的支持者在2023年1月盧拉就職後一星期衝擊國會、法院及總統府，博爾索納羅被控策動政變。

