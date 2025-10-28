葉劉淑儀棄選 縱橫政壇半世紀 金句節錄
巴西前總統波索納洛政變未遂遭判27年 律師提上訴
（法新社巴西利亞27日電） 巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）因2022年大選失利後發動政變未遂定罪，被判27年徒刑，他的律師今天對這項判決提起上訴。
法新社報導，最高法院法官審理此一上訴案，並未設時限。
據查，波索納洛曾計劃暗殺總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）、副總統奧克明（Geraldo Alckmin），以及法官莫瑞斯（Alexandre de Moraes）。 莫瑞斯是決定波索納洛命運的5位最高法院法官之一。
檢方指出，暗殺計畫最終失敗，只因為未獲軍方高層支持。
波索納洛自8月以來一直軟禁在家。根據巴西法律，在所有法律途徑用盡之前，他不會被送進監獄。
巴西智庫瓦加斯基金會（Getulio Vargas Foundation）法學教授波蒂諾（Thiago Bottino）向法新社表示，最高法院雖然很少推翻裁決，但過去曾有調整刑期長短的先例。
若此次上訴失敗，波索納洛有可能以健康不佳為由，訴請在家服刑。
70歲的波索納洛最近診斷出罹患皮膚癌，9月因劇烈打嗝、嘔吐及低血壓而短暫入院。他因2018年競選總統期間腹部遭人刺傷而衍生併發症，近年來多次接受治療與手術。（編譯：紀錦玲）
