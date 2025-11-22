巴西前總統波索納洛有潛逃風險 居家軟禁改為拘留

44 歲男教師余肇熙嚴重心臟衰竭 急需換心
加拿大卑詩省灰熊攻擊師生 2人命危2人重傷
（法新社蒙特婁21日電） 加拿大卑詩省政府今天搜捕一頭從偏遠森林竄出的灰熊，這頭灰熊襲擊多名兒童與老師，有2人傷勢「危急」。卑詩省衛生服務局（PHSA）在聲明中表示，傷者中有2人傷勢「危急」，2人情況「嚴重」。法新社 ・ 1 天前
狩獵傳統vs當代保育 泰國少數民族爭取祖傳文化
（法新社曼谷22日電） 在泰國一處森林深處，一名年輕男子手持吹箭筒在灌木叢中奔跑，隨即朝一隻猴子射出帶有毒藥的箭矢。現年18歲的拉卡巴邦（Dan Rakpabon）是馬尼克族最年輕的獵人之一，仍在學習森林生活的規則。法新社 ・ 23 小時前
YUZU｜日本組合「柚子」取消下月港滬台巡演 稱因「不可避免的諸多因素」
【Now新聞台】日本男子組合「柚子」宣布取消香港、上海及台北的亞洲巡演活動。 柚子原定下月3日在香港、6日在上海及8日在台北舉行兩人相隔6年的亞洲巡迴演唱會，但主辦單位今日宣布因「不可避免的諸多因素」，不得不決定取消所有預定場次，希望樂迷見諒，稍後會公布退款方式。有樂迷在柚子的官方社交帳戶留言，懷疑取消演出與中日關係緊張有關。#要聞now.com 新聞 ・ 18 小時前
天水圍坑頭村狗狗慘被毒死 村民極傷心緝兇盼還公道
【動物專訊】天水圍發生懷疑毒狗事件，於天水圍坑頭村停車場生活的3歲狗狗「大姐」前日（11月20日）晚上突然抽筋嘔吐，最終不幸離世。現時未知大姐是在哪個位置吃了毒餌，照顧者和村民都對大姐死於非命感到十分難過，希望能夠將兇徒繩之於法，亦想提醒附近狗主和市民小心留意，避免再有動物中毒受害。 大姐原本是停車場更亭叔叔所收養，但叔叔早前因為入院做手術，無法再回更亭工作，有熱心村民及其家人便負擔起幫忙照顧大姐的責任。大姐平時住在更亭旁的狗屋，亦有狗床睡，很多村民都喜歡乖巧的大姐。 前日傍晚5時，照顧者帶大姐到家中吃飯，然後6時許將大姐送回更亭。沒想到大姐在晚上7時突然抽筋和嘔吐，照顧者馬上送狗狗到獸醫診所，可惜大姐經搶救後仍不治，獸醫判斷是中毒。 村民得知事件都感到十分傷心和憤怒，希望能夠找出落毒者，為大姐討回公道。如有關於大姐遇害的目擊消息或線索，請向本報提供資料。 The post 天水圍坑頭村狗狗慘被毒死 村民極傷心緝兇盼還公道 appeared first on 香港動物報 Hong Kong Animal Post.香港動物報 ・ 17 小時前
倫理 Podcast第五季開播！回應永續核心問題
[NOWnews今日新聞]面對永續議題，組織與個人應如何作出選擇？全台第一檔以企業倫理為核心的Podcast節目《士說新語，秀倫理》第五季正式上線，預計推出十集以上，由信義文化基金會與中華企業倫理教育...今日新聞 ・ 13 小時前
Tesla 推出 Full Self-Driving 版本 14.2，帶來多項改進
Tesla 昨日向早期接入計劃 (Early Access Program, EAP) 成員推出了全自動駕駛 (Full Self-Driving, FSD) 版本 14.2TechRitual ・ 14 小時前
COP30協議陷僵局 化石燃料議題僵持不下
（法新社貝倫市21日電） 巴西主辦今年的聯合國年度氣候峰會，並在今天呼籲各國團結以強化有關氣候的行動，目前各國為化石燃料議題僵持不下，也導致各國代表在表定的會議結束時間過後，仍在繼續談判。巴西在貝倫主辦今年的聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30），並把本屆會議定位成國際氣候合作成敗的關鍵時刻。法新社 ・ 22 小時前
巴西前總統波索納洛遭拘留結束軟禁 法官稱憂利用守夜活動脫逃
（法新社巴西利亞22日電） 巴西前總統波索納洛因發動政變未遂定罪，並在上訴期間遭居家軟禁，但最高法院擔心他試圖藉助兒子號召的守夜活動逃脫，認定其風險極高，今天轉為警方拘留。現年70歲的波索納洛曾在2019年至2022年間領導巴西，自今年8月起就被軟禁，並被限制在首都巴西利亞的一棟高檔公寓。法新社 ・ 4 小時前
歐聯只停1場 迪亞斯無緣撼「廠」
【Now Sports】拜仁慕尼黑教練甘賓尼證實，路爾斯迪亞斯上仗歐聯對巴黎聖日耳門領紅牌被逐離場，只須停賽1場，下周中將無緣上陣對阿仙奴。甘賓尼周五出席對弗賴堡的賽前記者會時說：「據我所知，路爾斯迪亞斯（Luis Diaz）是停賽1場，若我消息有誤，我真的會非常失望。」甘賓尼說罷，拜仁體育總監科達在旁證實準確無誤。本月初拜仁歐聯2:1勝巴黎聖日早門一役，迪亞斯包辦了拜仁的所有兩個入球，但到上半場補時階段，迪亞斯從後用腳夾中夏基美「死腳」，球證出示紅牌將他驅逐離場，一般情況下，被逐球員會被停賽1場，但有關當局卻遲遲未有公佈罰則。甘賓尼指迪亞斯停賽，對球隊是沒有太大影響：「迪亞斯停賽沒有帶來任何問題，他的能量已幫助了己隊不少，對阿仙奴一役是沒有太大影響，他會全力出戰對弗賴堡一役，己隊很想勝出這場比賽，我們至今還沒憂心對阿仙奴一役。」now.com 體育 ・ 1 天前
解讀 | FPL第12周點部署？
今個國際賽期有不少FPL主力球員受傷，相信令不少玩家大為苦惱。其中一位正是全球最多玩家擁有的阿仙奴中堅加比爾 Gabriel (£6.6m)。Yahoo 體育 ・ 1 天前
義大利歌后Ornella Vanoni逝世 享壽91歲
（法新社羅馬21日電） 根據義大利媒體報導，義國長青樹歌手奧內拉‧瓦諾尼（Ornella Vanoni）已於21日逝世，享壽91歲。根據《晚郵報》（Corriere della Sera）和安莎通訊社（Agi）報導，瓦諾尼因心臟驟停於米蘭家中過世。法新社 ・ 23 小時前
美股重拾動能 盤中震盪終場收紅
（法新社紐約21日電） 因人工智慧（AI）泡沫疑慮導致亞股重挫後，美股今天盤中震盪，終場收紅。道瓊工業指數終場上漲493.15點，或1.08%，收在46245.41點。法新社 ・ 1 天前
G20峰會強調多邊主義 領袖憂地緣政治阻礙合作
（法新社約翰尼斯堡22日電） 美國缺席情況下，各國領袖今天在南非20國集團（G20）峰會警告，地緣政治裂痕威脅到G20在解決經濟危機方面的角色。他警告，國際合作出現裂痕下，「G20或許已走到一個週期的盡頭」。法新社 ・ 8 小時前
奈及利亞再傳校園綁架案 天主教學校227名師生遭擄走
（法新社拉哥斯21日電） 奈及利亞官員今天表示，持槍歹徒在奈及利亞中部一所天主教學校綁架227名學生與教師，這是本週第2起明日張膽的校園綁架案。在此之前，持槍歹徒曾於17日闖入奈及利亞西北部凱比州（Kebbi state）一所中學，綁架25名女孩。法新社 ・ 22 小時前
川普擴大巴西農產品豁免關稅 含牛肉咖啡番茄等
（法新社華盛頓20日電） 美國今天指出，將豁免巴西多項農產品的高額關稅，其中包括牛肉、咖啡和番茄，擴大了近期加徵關稅的豁免範圍。當時，川普的舉動對許多巴西產品額外加徵40%的關稅，儘管包括柳橙汁在內的廣泛豁免項目減輕了衝擊，但這項關稅仍然衝擊了咖啡、牛肉和糖等關鍵商品。法新社 ・ 1 天前
血洗尼斯 馬賽法甲積分榜登頂
（法新社尼斯21日電） 法甲足球聯賽的馬賽隊，今天以5比1大勝狀況低迷的尼斯。這場一面倒的地區德比戰不僅場上表現火熱，場下氣氛同樣熱烈，馬賽贏球後暫登法甲積分榜首。法新社 ・ 22 小時前
G20草案呼籲保護關鍵礦產免受貿易限制措施影響 措辭暗含對中國不滿
【彭博】— 二十國集團(G20)呼籲加強對關鍵礦產保護以使其免受單邊貿易措施影響，這被視為對中國在特朗普發起貿易戰期間實施大規模出口管制的暗示。Bloomberg ・ 1 天前
騙案｜物業代理WhatsApp遭盜用 32歲女向騙徒交租失68萬港元
騙徒隨時潛伏在身邊，收到對方轉賬要求須格外留神，確認對方身份真偽。過去一周，警方共接獲超過50宗WhatsApp帳戶騎劫騙案，總損失逾600萬元。 騙徒暗中窺視對話並誘騙設局 其中，一名32歲女受害人因租約即將到期，透過WhatsApp訊息聯絡物業代理，商討續租一年及繳交租金安排。受害人提出想由公司戶口轉以am730 ・ 1 天前
好人好事｜紅磡女子墮海 屈臣氏外籍高層來港公幹成救人英雄
紅磡有一名女子墮海，一名來港公幹的外籍屈臣氏高層剛好路過，毫不猶疑地跳下海救援。他事後指當時只是本能反應，相信任何人看到有人需要幫助都會這樣做。am730 ・ 1 天前
將軍澳驚現骸骨 警方相信是不明動物屍骨
將軍澳至善街驚現細小骸骨，引起市民驚恐，警方經初步調查，相信是不明動物的屍骨。 案件列作「動物屍體發現」處理 有網民近日在社交平台發布圖片，指在將軍澳將南舊橋附近，發現一堆細小的白骨。警方今日表示，在本月16日下午3時18分接獲途人報案，指在至善街5號發現一些骨頭。警員接報到場，經初步調查，相信屬於不明動物am730 ・ 18 小時前