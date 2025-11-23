小一自行分配學位公布結果 附辦理註冊、叩門等日程
巴西前總統波索納洛遭拘留結束軟禁 法官稱憂利用守夜活動脫逃
（法新社巴西利亞22日電） 巴西前總統波索納洛因發動政變未遂定罪，並在上訴期間遭居家軟禁，但最高法院擔心他試圖藉助兒子號召的守夜活動逃脫，認定其風險極高，今天轉為警方拘留。
法院表示，這位極右翼政治人物因策劃阻止左翼的魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）在2022年大選後上任而被判刑27年，波索納洛曾試圖破壞電子腳鐐，以便潛逃。 最高法院法官莫瑞斯（Alexandre de Moraes）表示，拘留波索納洛（Jair Bolsonaro）是預防性措施，以待最終上訴程序完成。 在法院公開的影片中，波索納洛承認他曾出於「好奇」用熨斗燙壞腳鐐。影片顯示該裝置嚴重損壞並燒焦，但仍留在他的腳踝上。 現年70歲的波索納洛曾在2019年至2022年間領導巴西，自今年8月起就被軟禁，並被限制在首都巴西利亞的一棟高檔公寓。 莫瑞斯在他的裁決中表示，波索納洛的長子佛拉維歐．波索納洛（Flavio Bolsonaro）今天在公寓外發起的守夜活動可能會造成騷亂，從而「創造一個有利於他逃跑的環境」。 佛拉維歐呼籲波索納洛的支持者要「為國家而戰」。
莫瑞斯表示，試圖破壞電子腳鐐的行為發生在今天清晨，是整項計畫的一部分，旨在「確保他逃跑成功，並利用他兒子號召示威所引發的混亂來促成此事」。 莫瑞斯給予波索納洛的律師24小時，對此事件做出說明。
佛拉維歐在直播中表示：「我不知道聯邦警察局裡發生了什麼事。如果我父親有任何三長兩短，莫瑞斯，如果我父親死在裡面，就是你的錯。」他並持續呼籲舉行守夜活動。 莫瑞斯還強調波索納洛住所靠近美國大使館，這增加他尋求政治庇護的風險。
