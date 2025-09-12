巴西前總統波索納洛遭重判 美國盟友恐面臨牢獄之災

（法新社巴西利亞11日電） 巴西前總統波索納洛今天因密謀政變被判處27年3個月徒刑，被稱為「熱帶川普」的他從軍時就以違抗命令聞名，2019年至2022年擔任總統期間，他也對各種建制不以為然。

波索納洛（Jair Bolsonaro）的辯護律師團今天指出，由於認為判決過重且不符比例原則，他們將提出上訴，包括在「國際層級」這麼做。

現年70歲的波索納洛堅稱自己無辜，並聲稱他是政治迫害的受害者。他曾屢次表示懷念巴西於1964年至1985年所經歷的獨裁統治時期。

廣告 廣告

波索納洛1955年出生在一個具義大利血統的天主教家庭，他一度從軍，接著於1980年代末期展開政治生涯，出任里約熱內盧市議員，後於1991年當選國會議員。

他長期以強硬且通俗的方式發表恐同、厭女及種族歧視言論，因此吸引大批支持者。

波索納洛坐擁巴西強大的「聖經、子彈與牛肉」聯盟支持，三者分別指稱福音派基督徒、安全議題的強硬派人士、農業綜合企業產業。

巴西前總統羅賽芙（Dilma Rousseff）2016年遭彈劾下台後，波索納洛因強力抨擊貪腐、暴力、經濟處置失當及國內「腐敗」左派而聲名鵲起。

波索納洛2018年競選總統時曾遇刺殺未遂，當時他的腹部重傷，至今也仍遭傷勢導致的病痛纏身。一些人將這場襲擊比作美國總統川普（Donald Trump）去年的暗殺未遂案。

波索納洛執政期間否認COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的嚴重性，斥之為「小感冒」，這場疫情最終在巴西造成70多萬人喪命，死亡人數僅次於美國。

鼓勵開發的波索納洛導致亞馬遜雨林遭到大肆濫伐，不過他也於任內初期取得一些經濟成果。

波索納洛2022年爭取總統連任失利後，在任期結束前便離開巴西前往美國佛羅里達州，沒有出席當選總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）的就職典禮。

在2023年1月8日，呼籲軍方推翻魯拉的波索納洛支持者衝進總統府、國會及最高法院。自上月起遭居家監禁的波索納洛，被檢方指控煽動這些暴力行為。

波索納洛的兒子愛德華多（Eduardo Bolsonaro）今年2月遷居美國，並成功遊說川普政府制裁審理父親政變案的主審法官莫瑞斯（Alexandre de Moraes）；川普也對一系列巴西銷美商品施加50%關稅。