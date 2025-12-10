巴西國會推波索納洛減刑案 議員擾亂議事引發混亂

（法新社巴西利亞10日電） 巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）因密謀政變遭判27年徒刑，國會下議院今天對波索納洛減刑法案進行表決時，一名國會議員擾亂議事並霸占議長席位，場面陷入一片混亂。

與此同時，根據法新社取得的文件，波索納洛的辯護團隊已向最高法院申請，要求批准讓他因健康惡化出獄接受手術。

正如數週前提出的要求，他的律師團隊再次請求法院出於「人道」考量，允許波索納洛改為居家服刑。

這位極右翼前領導人因策畫阻止總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）在2022年大選後就職而遭定罪，他已於今年11月開始服刑。

在保守派占多數的國會中，波索納洛的支持者過去數個月來一直在權衡各種選項，包括讓這位70歲前總統可能獲得特赦的提案，但隨後因引發全國抗議而告吹。

國會議員卡瓦坎特（Sostenes Cavalcante）在記者會上表示：「由於我們無法營造政治氛圍，也無法取得足夠票數通過特赦，實現我們目標的第一步將是減刑。」

今天，聯邦眾議院對減刑法案進行表決時，場內陷入一片混亂。

根據當地電視台播出的畫面，與政府結盟的左翼議員布拉加（Glauber Braga）當場譴責「政變攻勢」並霸占議長席位，隨後遭警察強行帶離。

接著，電視轉播畫面中斷，記者被請出會議廳，辯論也暫停。待秩序恢復後，會議才重新開始。

抗議的議員布拉加表示，他是在行使自己的權利，「不接受將對一群政變策畫者的特赦視為既定事實」。

這項法案目的在大幅減少多項罪名的刑期，包括企圖政變等。

實際上，此案也將讓約100名波索納洛支持者獲得假釋，他們在2023年1月8日魯拉就職不久後，因攻擊巴西利亞政府大樓而遭到監禁。

如果法案在下議院通過，之後還須送交參議院審議。 主導法案協商的國會議員達佛爾卡（Paulinho da Forca）在發給法新社的影片中說，如果獲得通過，「波索納洛的刑期將從27年3個月減為約2年4個月」。

不過，屆時如何調整刑期，仍需由司法機關根據國會通過的新條件重新量刑。