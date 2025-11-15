巴西數萬示威遊行 COP30爆多年來最大氣候抗議

（法新社巴西貝倫15日電） 數以萬計民眾湧入舉行COP30的亞馬遜城市街頭，在轟鳴的擴音器下起舞，這是近年來聯合國氣候峰會上首次爆發大規模抗議行動。

在炙熱陽光下，原住民與擁權人士伴隨喧囂音樂唱歌、呼喊口號並舞動，推著象徵地球的巨大沙灘球前行，並揮舞印有「保護亞馬遜」字樣的巴西國旗。

也有人假裝為化石燃料舉行葬禮，身穿黑衣，裝作悲傷的遺孀，抬著寫有「煤」、「石油」和「天然氣」的3具棺木遊行。 28歲的知名原住民領袖蘇瑞（Txai Surui）告訴法新社：「我們在此是為了施加壓力，讓各國履行承諾，我們不能接受倒退。」

這是自4年前在蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）舉行的COP26以來，年度氣候會談場外首次出現大規模抗議，因為過去3屆會議分別在埃及、杜拜和亞塞拜然舉行，當地對示威活動的容忍度極低。