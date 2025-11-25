Alo Yoga官網全網7折
巴西最高法院下令前總統波索納洛服開始27年徒刑
（法新社巴西利亞25日電） 根據法院文件，巴西最高法院今天在裁定所有上訴已經用盡，罪名成立判決確定生效後，下令前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）因策劃2022年政變，開始服27年又3個月徒刑。
最高法院下令將波索納洛關押於首都巴西利亞聯邦警察總部，波索納洛自22日以來已因當局指控他用烙鐵破壞腳踝監控器而被拘留在警察總部。
波索納洛因在輸給左翼魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）的2022年總統大選後策劃政變，9月遭判刑27年3個月。
在23日的羈押審訊中，波索納洛否認有逃逸意圖，並表示自己以為腳踝監控器內藏有追蹤裝置，是因接受不同醫師開立的抗癲癇藥物產生的幻覺所致。
其他人也在看
吳卓林疑返港擺攤檔謀生 照片流出遭瘋傳
前亞姐冠軍吳綺莉的女兒吳卓林，自從離家出走宣布與大她12歲的女友Andi在加拿大登記結婚後，兩母女關係至今陷入僵局。神隱多時的吳卓林近日終有消息曝光，內地社交網流傳一張疑似她在香港旺角街頭擺攤售買自家手繪設計加工的衣服，相中身處攤檔，對鏡頭舉V兼露出燦爛笑容。東方日報 OrientalDaily ・ 11 小時前
六合彩｜6800萬頭獎無人中 即睇攪珠結果 周六攪珠獎金高達8800萬元︱Yahoo
新一期六合彩已經攪珠，頭獎金額高達 5000 萬元，即刻睇吓攪珠結果：Yahoo新聞 ・ 5 個月前
日本機場擠滿了回中國旅客 整趟航班滿座
近日多名中國網友發布影片，稱日本多座機場擠滿了返回國內的中國民眾，有的原計劃近期回國，也有人選擇提前結束在日行程安排，提前回國，大家拎著大包小包排隊登機。鉅亨網 ・ 20 小時前
鄭伊健下周東京演唱會因「不可抗力」原因取消
鄭伊健原訂下周五在日本東京舉行的演唱會，因「不可抗力」原因取消。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
193被爆暗撻同門Candy 10個月 本尊親自拆彈
【on.cc東網專訊】男團ERROR成員193（郭嘉駿）被爆有新戀情，傳與同門女團COLLAR成員Candy（王家晴）撻着。有指二人因合作綜藝節目《公司逼我打籃球》互生情愫，至今已暗交10個月。近日兩口子更被拍得到尖沙咀晚餐，吃飽飽就返193寓所過夜度春宵。東方日報 OrientalDaily ・ 17 小時前
戶田恵梨香生完娃後變化！ 37歲辣媽突然剪超短頭髮？
1988年神戶出生，6歲那年阪神大震災，家被埋，她爸從瓦礫把她挖出來，旁邊鄰居家卻永遠沒聲音了。從那之後她超怕黑、超怕死，但偏偏又超硬撐。Japhub日本集合 ・ 16 小時前
馬斯克開始用Grok替代員工了！X平台最慘部門人力遭大砍9成
馬斯克再次以激進手段推動 AI 取代人力的策略，這次將目標對準旗下社群平台 X 內負責處理垃圾資訊、惡意影響力操作、非法內容及其他信任與安全問題的半數工程團隊成員。鉅亨網 ・ 12 小時前
23 條 ⎮葵涌廣場班戟店一男一女涉嫌煽動被捕｜Yahoo
《Yahoo 新聞》接獲消息稱，葵涌廣場一名男子昨日（24日）中午被捕，涉嫌煽動罪。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
一男一女涉煽動被國安處拘捕 消息指涉葵涌廣場小食店
【Now新聞台】一男一女涉嫌煽動和協助罪犯等罪被國安處拘捕。據了解，他們是葵涌廣場一間小食店的東主及其女友。涉事小食店在兩人被捕後，沒有營業。警方國安處周一採取拘捕行動，又在兩人的葵涌住所搜獲小量懷疑大麻，兩名被告涉嫌違反煽動罪、協助罪犯和管有危險藥物罪。據了解，男被告是店舖東主，在店舖社交平台發布號召武裝革命片段，倡議港人成立海外臨時政府，並展示港獨意味旗幟和標語。消息指，男被告曾以日薪方式，聘請早前被控煽惑暴動罪的2020年爆炸品案脫罪被告吳子樂，在店舖擔任「一日店主」數天，之後給予約10萬元薪酬；亦有消息指，另一間九龍城食店東主懷疑涉案被警方帶走調查。煽動罪一經定罪，最高可判監7年；協助罪犯罪最高刑罰是監禁10年。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 10 小時前
乘客手機跌落客貨艙間縫隙 國泰班機延誤一小時
國泰航空昨日（24 日）一班由曼谷飛香港的航機，因罕見事故而延誤。涉事航班為 CX 750，一名乘客的手機意外跌落客、貨艙之間的縫隙，需時搜尋，導致航班延遲近一小時起飛。專家解釋，由於客艙與貨艙之間需要有空氣流通，因此存在縫隙設計；手機的鋰電池有風險，所以必須尋回，方能起飛。Yahoo新聞 ・ 16 小時前
陳康堤唱live被批評唔夠氣聽到好辛苦 叱咤頒獎禮有機問鼎女新人王
陳奕迅愛女陳康堤今年出道，爸爸唱功了得難免令Constance備受注目。近期康堤同所屬嘅華納一班歌手不時參與校園show，有網民分享咗康堤現場演繹新歌《一律建議分手》嘅片段，但就被批評「唔夠氣」、「聽得好辛苦」。當日康堤將露腰裝示人，同樣躺著也中槍，網民笑指著到好似有肚腩仔咁。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
51歲楊恭如霸氣反擊網民整形指控 拍片力證「原裝臉」：人只要活着就會老
楊恭如於1995年參加亞洲小姐，並得到冠軍，其混血臉蛋被封「亞姐中的亞姐」，入行後隨即備受力捧，擔正劇集女主角。不過，2022年被爆出介入前「上海富商」周正毅婚姻，逐漸淡出香港娛樂圈轉到內地工作，同時定居上海。楊恭如不時於社交平台分享美妝保養、旅行等資訊，又加入帶貨行列；去年分享拍寫真花絮，被網民激讚保養得宜，有網民更指楊恭如多年來都冇太多變化：「這麼多年過去了，我都老了，女神還是那麼漂亮」。不過，以凍齡美貌聞名嘅楊恭如近日卻遭網民批評顏值大跌，有網民直指佢髮量變得稀薄、皺紋明顯，甚至懷疑整形，楊恭如不忍默默承受，霸氣拍片反擊網民指控。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
謝天華登台唱《愛很簡單》離奇自摸扭籮 網民笑諗起「娃娃舜」｜有片
58歲嘅謝天華近年食住「大灣仔」嘅勢頭，北上搵銀撈得風生水起。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
講述示威青年疑遭警方重創 法國電影節《137 號檔案》放映前五小時取消
繼《陌路兄弟》後，香港法國電影節再有電影取消放映。主辦單位在社交平台今午（25 日）公佈，原定於今晚放映的《137 號檔案》臨時取消，沒有解釋原因。這部電影曾在今年內地舉行的電影節放映，講述一名青年在巴黎示威期間受傷，警方內部調查是否涉及警員不當行為。Yahoo新聞 ・ 11 小時前
劉馬車涉火鍋店襲擊網紅葉子健及Starbucks非禮女子 判囚4個月
案底累累的網紅「劉馬車」，早前涉衝入尖沙咀一火鍋店襲擊另一網紅葉子健，並指因葉在網上抹黑他。今日(25日)於九龍城裁判法院承認襲擊葉，他求情時稱要揭露「真相」，指葉曾任他的補習老師並曾侵犯他，故他案發時忍不住鬧葉「禽獸」和打他。他早前亦承認曾在天水圍Starbucks摸一女子大腿兩秒，兩案合共判入獄4個月。 被告am730 ・ 12 小時前
Tesla與歐洲監管機構就FSD認證現分歧 荷蘭否認承諾批准
Tesla(TSLA.US)與歐洲負責車輛認證的荷蘭監管機構RDW出現明顯分歧。創辦人馬斯克在社交平台X上發文，聲稱獲RDW承諾將於2026年2月批准其全自動駕駛系統(FSD)系統於歐洲使用，但RDW周一罕見發聲明否認，指Tesla的說法並不屬實。 RDW表示，雙方只是訂下2026年2月的示範時間表，從未承諾會發出批准，又強調能否如期完成審批仍有待評估。RDW批評Tesla在帖文中附上該機構的聯絡方法及呼籲網民致謝，造成不必要的客戶服務負擔。RDW重申，只有在系統安全性被確證後，才會考慮批准FSD，安全仍是首要考量。 馬斯克近月多次公開表達對歐洲審批進度不滿，並呼籲歐洲客戶向監管機構施壓。Tesla近期亦更新其FSD安全數據展示，但外界仍對其方法論提出質疑。(me/s)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前