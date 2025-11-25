巴西最高法院下令前總統波索納洛服開始27年徒刑

（法新社巴西利亞25日電） 根據法院文件，巴西最高法院今天在裁定所有上訴已經用盡，罪名成立判決確定生效後，下令前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）因策劃2022年政變，開始服27年又3個月徒刑。

最高法院下令將波索納洛關押於首都巴西利亞聯邦警察總部，波索納洛自22日以來已因當局指控他用烙鐵破壞腳踝監控器而被拘留在警察總部。

波索納洛因在輸給左翼魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）的2022年總統大選後策劃政變，9月遭判刑27年3個月。

在23日的羈押審訊中，波索納洛否認有逃逸意圖，並表示自己以為腳踝監控器內藏有追蹤裝置，是因接受不同醫師開立的抗癲癇藥物產生的幻覺所致。