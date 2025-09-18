巴西氣候峰會近 歐盟尋求就減排計畫達共識

（法新社布魯塞爾18日電） 歐洲聯盟（EU）今天將尋求就一項減排計畫達成共識，以提交即將在巴西舉行的重要聯合國會議，但在綠色議程上的分歧正威脅著歐盟在全球氣候行動的領導地位。

隨著聯合國規定提交2035年對抗全球暖化計畫的最後期限逼近，歐盟27個成員國的環境部長齊聚布魯塞爾開會。

歐盟是全球最大溫室氣體排放者之一，僅次於中國、美國和印度，但到目前為止，它在氣候行動上的投入程度遠超其他國家。

歐盟原本希望以更具雄心的2040年目標為基礎，來制定計畫提交11月在巴西舉行的聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）。

廣告 廣告

然而，成員國至今仍未達成共識。目前擔任歐盟輪值主席國的丹麥，建議提交給聯合國的不是硬性目標，而是一份「意向聲明」。

該聲明將包括一項承諾：在2035年和1990年相比，減排 66.3%至72.5%，具體數字則會在之後再行縮小範圍。

歐盟輪值主席國丹麥表示：「這種做法可確保歐盟不會空手赴聯合國氣候峰會。」

2015年「巴黎協定」（Paris Agreement）近200個締約方，原本應該在今年2月前提交更新後的政策，其中包含更嚴格的2035年減排目標及詳細執行藍圖。

當時只有少數國家如期提交，期限隨後延長至9月，不過，仍然允許在11月10日巴西召開的COP30前完成。

一名歐洲高級外交官表示，儘管「意向聲明」不如正式目標，但「總比沒有好」。

環保智庫E3G的吉安內利（Elisa Giannelli）指出：「這在某種程度上讓歐盟在國際上保全面子。」