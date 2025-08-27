天文台：若低壓區發展成熱帶氣旋將發一號波
巴西法官：前總統波索納洛有潛逃之虞 受到全天候監控
（法新社巴西利亞26日電） 巴西最高法院大法官莫瑞斯（Alexandre de Moraes）今天宣布，前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）有潛逃之虞，因此受到全天候監控。
波索納洛目前遭到居家監禁，等待他的密謀政變案判決。
波索納洛被控在2022年大選落敗後密謀繼續掌權，若遭定罪，最高可能面臨40年有期徒刑。莫瑞斯要求警方「全天候監控」這位前極右派領導人。
