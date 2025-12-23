巴西法院批准 前總統波索納洛可離開監獄動手術

（法新社巴西利亞23日電） 根據法院文件顯示，巴西聯邦最高法院（Supreme Court）今天批准了前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的請求，允許他於12月25日離開監獄接受手術。

波索納洛因在2022年連任失利後策劃政變以繼續掌權，目前正在服27年的刑期。

他的請求是於明天轉院，然後在25日耶誕節當天進行手術。

負責監督波索納洛審判的聯邦最高法院大法官莫瑞斯（Alexandre de Moraes）是在上週一份專家審查報告指出該手術具有醫療必要性後，批准了這項請求。

這位70歲的極右翼領袖自2018年總統競選期間腹部被刺傷以來，已面臨多次健康問題。